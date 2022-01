Tragedia a Marano Vicentino, in provincia di Vicenza, nel giorno di Capodanno. Improvvisamente un uomo viene colpito da crisi ipoglicemica e muore mentre si trova sul balcone. La caduta, in seguito al malessere riportato, è stata per lui fatale. La compagna, incinta del secondo figlio, ha assistito impotente alla scena. Lascia anche una bimba di un anno.

Manuel Busato aveva solo 45 anni. L’operaio, padre di una bambina di appena un anno, era in attesa del secondogenito. La compagna, attualmente incinta del loro bambino, ha assistito a tutta la scena, senza poter fare nulla per salvare l’uomo morto a Capodanno.

Il dramma ha avuto luogo a Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. L’operaio di 45 anni è morto cadendo dal terrazzo di casa, dopo una crisi ipoglicemica. Fin da piccolo soffriva di diabete e quel maledetto pomeriggio ha avuto un calo di glicemia. Poi lo stato confusionale e la caduta dal terrazzo.

L’uomo era sul balcone insieme alla compagna e convivente Eleonora. Improvvisamente il calo di glicemia che gli ha fatto perdere l’equilibrio, che lo ha portato a cadere dal balcone situato al primo piano.

Il volo è stato per lui fatale. Subito la donna ha chiamato i soccorsi e i paramedici del Suem 118 sono intervenuti sul posto per cercare di rianimarlo, ma ormai per lui non c’era niente da fare.

L’uomo di 45 anni era molto conosciuto a Marano, anche perché aveva giocato nella squadra di calcio a 5 Silva Marano. Lavorava presso la Esse2 con sede nella zona industriale di Molina. Il Comune ha voluto ricordarlo così:

