Usa, tre studentesse di 16 anni hanno perso la vita il giorno di Natale Addyson Martin, Emilee Fain e Cassidy Dunn, tre studentesse di 16 anni hanno perso la vita nel giorno di Natale: la loro Suv si è schiantata contro una quercia

Addyson Martin, Emilee Fain e Cassidy Dunn, tre studentesse di 16 anni, hanno perso la vita nel giorno di Natale in Alabama. Le ragazze erano a bordo di una Suv che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada e si è schiantata contro una grande quercia.

Una tragedia terribile ha colpito la comunità di Ginevra, in Alabama. Le tre studentesse di 16 anni (ricordiamo che, negli stati uniti, la patente si prende a 16 anni) stavano viaggiando a bordo di una Suv. Il 25 dicembre 2019, intorno alle 18, la macchina ha sbandato ed è finita contro una grande quercia.

Le autorità non conoscono il motivo che ha fatto perdere il controllo ma si presume si sia trattato di un cervo che avrebbe tagliato la strada.

Nella macchina, sul sedile posteriore, c’erano altre due ragazze che si sono salvate ma sono in ospedale in gravi condizioni. Addyson Martin, Emilee Fain e Cassidy Dunn erano sedute davanti e, per loro, lo schianto è stato fatale. tutte 3 erano reginette di bellezza e ragazze pon pon al liceo di Ginevra. Erano appena partite da una casa dove avevano festeggiato insieme il Natale e stavano uscendo.

“Non siamo sicuri per quale motivo abbiano perso il controllo ma la loro macchina ha colpito una grande quercia”, ha dichiarato il tenente Michael McDuffie, portavoce del dipartimento di polizia di Ginevra. “Potrebbe essere stato un cervo”.

“È semplicemente orribile”, ha detto Adkinson.

Il capo della polizia Tony Clemmons ha pubblicato la triste notizia sulla pagina Facebook del dipartimento chiedendo alle persone di pregare per le famiglie della ragazza.

Tutte le ragazze decedute giocavano nelle squadre sportive della scuola oltre ad essere ragazze pon pon. Martin e Dunn erano state reginette di bellezza locali e Martin deteneva il titolo di Teen Miss Ginevra.

I loro funerali si terranno nei tre pomeriggi consecutivi iniziando da sabato e finendo lunedì, nella prima chiesa battista di Ginevra, dove le tre amiche erano attive nel gruppo giovanile. La chiesa ha aperto le sue porte per accogliere la comunità in lutto.