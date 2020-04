Vacanze 2020: Michele Emiliano, in Puglia solo per i negativi al Coronavirus? Vacanze 2020: come sarà andare al mare questa estate? Ma soprattutto, si potrà andare in spiaggia? In Puglia si avanza un'ipotesi davvero singolare

Vacanze 2020: uno dei quesiti più gettonati di questa emergenza mondiale, tutti si chiedono: si potrà andare al mare? Oggi, ad avanzare un'ipotesi molto singolare è il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano che spiega come si pensa di far accedere alla spiaggia solo le persone negative al Coronavirus In un'intervista a Rai Radio 1, il governatore spiega come proprio in questi giorni si sta lavorando per capire come permettere alla nazione di ripartire, ma soprattutto al turismo, una realtà messa in ginocchio dalla pandemia "Stiamo pensando a misure molto rigide a tutela della salute, che consenta a chiunque decida di passare le vacanze in Puglia di effettuare tamponi all'entrata delle strutture turistiche per garantire tutti gli altri ospiti" "Far saltare tutta la stagione è un'alternativa terrificante perché significa perdere un miliardo di fatturato annuo e centinaia e centinaia di aziende" ed è per questo motivo, spiega sempre il governatore che "la Regione sta sta studiando misure severe ma che tutelino l'idea di vacanza, innanzitutto" Si sta pensando a come tutelare i turisti provenienti da fuori regione ma anche "le strutture e il capitale umano", perché se le aziende turistiche "decidono di cambiare i loro interessi demoliamo un lavoro straordinario che la Puglia ha realizzato negli ultimi 15 anni, facendola diventare una delle mete turistiche più ambite. Mi auguro che il governo possa prorogare le concessioni balneari, abbiamo bisogno che le aziende balneari ci aiutino a fare controlli, a fare distanziamento e a gestire anche i tratti di spiaggia libera" Inoltre, un'altra ipotesi sta viaggiando nel Lazio, in cui Gino Di Lello, gestore del Coral Beach Club di Terracina ha lanciato un'idea sul suo profilo Facebook: spiagge virus free, in cui potranno accedere solo persone con certificazione di tampone negativo al COVID-19 "Saremmo più tutelati e la clientela godrebbe di maggiore tranquillità e serenità. La spiaggia non sarebbe un miraggio" spiega Gino Di Lello