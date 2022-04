Vacanze pasquali da sogno (con costi da capogiro) per Chiara Ferragni e Fedez: insieme su Lago di Como

In occasione delle prossime festività pasquali, la scelta di Chiara Ferragni e Fedez ricade ancora una volta sul panoramico Hotel Tramezzo, posto sulla sponda occidentale del lago. Ma sapete a quanto ammonta il costo di una notte? La cifra spesa dalla coppia per le vacanze pasquali è da capogiro.

È tempo di riposo e relax per Chiara Ferragni e Fedez. La dura prova che il destino ha posto loro di fronte nell’ultimo periodo, con la scoperta della malattia del rapper e la sua successiva operazione, può essere accantonata per un po’, in favore di una meritata pace ritrovata.

La famosa coppia, insieme ai loro inseparabili figli Leone e Vittoria, sta trascorrendo alcuni giorni di tranquillità e spensieratezza in uno dei loro luoghi preferiti: il prestigioso, nonché storico Hotel Tramezzo, in località Tremezzina, noto per la sua vista mozzafiato sull’incantevole scenario paesaggistico del lago di Como.

Senza dubbio, numerose e di qualità le attrattive che il Grand Hotel può vantare di garantire a tutti i suoi ospiti: si va dalla dotazione di ben tre piscine, alla discesa diretta su spiaggia privata e alla presenza di un esclusivo ed enorme parco privato.

Per non parlare poi della calda e sfarzosa eleganza degli interni, caratterizzati dal susseguirsi di svariate sale che rimandano alle atmosfere dorate di tempi antichi e un po’ datati, in un perfetto connubio con i più lussuosi e moderni comfort.

Grazie alla condivisione di immagini e foto sulle loro pagine social, si è riusciti a risalire, nello specifico, alla tipologia della stanza che li ospita: si tratterebbe di una suite Garden dell’albergo, che si estende su una superficie di oltre 50 metri quadrati, con tanto di terrazzo ed incantevole vista sul lago. Il costo per il solo pernottamento e la colazione è pari a 1.820 euro, cifra che tocca i 2.095 se si include anche il pranzo con menù dello chef Gualtiero Marchesi.