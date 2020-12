Vaccino covid: iniettate per errore 5 dosi. Cos’è successo dopo le punture

Errore clamoroso fatto dal personale medico di una casa di riposo che hanno iniettato 5 dosi di vaccino covid Pfizer a 8 persone. E’ accaduto in Germania a sette donne e un uomo, tutti dipendenti di una casa di riposo, che si sono sottoposti al vaccino di Stralsund (città del Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore). L’incidente risale a ieri, come ha confermato Stefan Kerth, ai vertici del distretto di Vorpommern-Rügen, nel nordest della Germania.

Il vaccino della Pfizer viene consegnato in flaconi e ogni flacone contiene 5 dosi di vaccino. Per errore il personale medico ha utilizzato e iniettato tutta la soluzione nel flacone ad ogni singola persona. L’amministratore del distretto ha riferito alla stampa che le vittime sono state prontamente informate dell’incidente ed hanno ricevuto immediata assistenza sanitaria. Ebbene 4 delle 8 persone che hanno ricevuto la dose di vaccino errato hanno accusato immediatamente dopo sintomi influenzali e febbre e sono stati ricoverati in ospedale e tenuti sotto osservazione. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Vaccino covid: l’azienda Biontech invita alla calma

Gli altri sono a casa. Le autorità hanno detto che secondo le informazioni della tedesca Biontech durante la fase 1 della sperimentazione sono state somministrate senza conseguenze gravi dosi più elevate del vaccino e finora non sono stati segnalati effetti collaterali duraturi. Per la precisione sono sono somministrate dosi fino a 100 microgrammi, rispetto agli abituali 30, senza conseguenze gravi.

“Sono profondamente dispiaciuto per questo incidente” – ha dichiarato Stefan Kerth, garantendo ai giornalisti che si sarebbe trattato di un caso isolato.

Fanno sapere dall’azienda tedesca che al momento le reazioni più frequenti dopo aver ricevuto la dose di vaccino sono reazioni locali sul punto dell’iniezione e sintomi simili a quelli dell’influenza. Secondo quanto reso noto, sono possibili in relazione alla dose, ma generalmente si tratta di reazioni da lievi a moderate e comunque transitorie. Nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più sulle conseguenze di questo errore.