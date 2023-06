Purtroppo non c'è stato niente da fare per lei

La figlia svegliandosi ritrova il corpo senza vita della mamma di 46 anni. Valentina Bellot ha avuto un malore sul divano che, purtroppo, non le ha dato scampo. È successo all’alba di martedì: la donna si trovava nella sua casa di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Si è sentita improvvisamente male, ha chiamato al lavoro per dire che avrebbe ritardato. Ma non è mai arrivata in albergo.

Valentina Bellot lavorava al Noventa Hotel di Noventa di Piave: era chef de rang, responsabile di sala. Aveva 46 anni e da 20 anni lavorava con la famiglia Tuzzato nella gestione della struttura ricettiva alberghiera.

Quel martedì mattina doveva arrivare al lavoro alle 6. Di solito metteva la sveglia alle 5 del mattino: non le pesava, amava il suo lavoro e in albergo era considerata una di famiglia. Quella mattina ha chiamato l’albergo per dire che non si sentiva molto bene e che, probabilmente, avrebbe ritardato un po’.

Ci ha telefonato in hotel per dirci che non si sentiva molto bene e che avrebbe ritardato l’arrivo.

Queste le parole di Francesca Tuzzato, che però non ha mai visto arrivare la donna al lavoro. Alle 8.45 la figlia Benedetta di 18 anni si è alzata e ha trovato la mamma stesa sul divano, in pigiama. La donna non le rispondeva, così è andata subito a chiamare il compagno della donna, che ha allertato il 118: ha subito capito che qualcosa non andava.

Valentina Bellot, il malore non le ha dato purtroppo scampo

I sanitari del 118 spiegano ai famigliari come fare un massaggio cardiaco, in attesa del personale medico, che non ha tardato a giungere sul posto. Ma per la donna di 46 anni non c’era più niente da fare.

La figlia a inizio luglio affronterà l’orale dell’esame di Maturità e lo farà anche per lei, in sua memoria. L’albergo dove lavorava la ricorda così: