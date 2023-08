Si scoprono nuovi dettagli sul caso del decesso della giovanissima Valentina Cracco, perché il conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro in cui la donna ha perso la vita è risultato positivo all’alcoltest. L’uomo si sarebbe messo alla guida in stato di ebbrezza. Per la ragazza di 21 anni, che aveva appena trascorso la giornata di Ferragosto con i suoi amici, non c’è stato niente da fare.

Lunedì 28 agosto 2023 famigliari, amici, colleghi, conoscenti daranno l’ultimo saluto alla ragazza di 21 anni, nei funerali che si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Bosco di Nanto, alle ore 9.

Intanto emergono nuovi dettagli su quanto avvenuto nella sera di Ferragosto lungo la strada provinciale Riviera Berica, poco distante dal semaforo di Ponte di Barbarano. Davide Ghiotto, il 25enne di Villaga che guidava l’altra auto, era ubriaco al volante.

Valentina Cracco era una giovane studentessa di Nanto di soli 21 anni. Aveva trascorso la giornata di Ferragosto con gli amici. E aveva concluso la serata a casa di uno di loro, in un clima di festa con gli affetti più cari.

La studentessa di Biologia a Padova si era messa al volante della sua Fiat Punto per raggiungere la sua abitazione. Poi il tamponamento e l’urto con un altro veicolo. I soccorritori non hanno potuto far niente per salvarla.

Valentina Cracco, il conducente dell’altra auto aveva bevuto e si era messo alla guida

Davide Ghiotto, indagato per la scomparsa di Valentina, è risultato positivo all’alcoltest. Il suo tasso alcolico era molto superiore rispetto ai limiti previsti dalla legge. I Carabinieri avevano già questo sospetto, confermato dalle analisi.

Al momento l’automobilista è indagato per omicidio stradale. Dovrà spiegare la sua posizione e chiarire quanto avvenuto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti anche altri mezzi e altre due persone sono rimaste ferite. Per le loro condizioni di salute, però, i medici rassicurano. Non sono mai stati in pericolo di vita o gravi.