Il ricordo degli amici in lutto per lei.

Aveva solo 20 anni e aveva appena trascorso una giornata di festa con gli amici. Oggi non c’è più. In un sinistro è volata in cielo diventando troppo presto un giovane angelo. Valentina Cracco perde la vita a Ferragosto: la grigliata, le risate, gli amici, poi la conclusione a casa di un amico e Valentina che prende la macchina per tornare a casa. Ma qui non arriverà mai.

Era tutto perfetto, Vale ci ha lasciati che stava bene e aveva passato una giornata felice.

Questo il ricordo degli amici che, dopo la grigliata di Ferragosto e il fine serata a casa di un amico, hanno dovuto dire addio per sempre alla giovane ragazza di 20 anni. Un 15 agosto come tanti altri e poi un sinistro che l’ha portata per sempre via dall’affetto dei suoi cari che oggi ricordano con affetto la sua voglia di vivere e la sua allegria.

Avevamo deciso di passare la giornata di Ferragosto in compagnia tra gli amici più stretti e compagni del liceo. Dopo aver passato una mattinata e pomeriggio straordinario tra tuffi in acqua, grigliata, tante foto e scherzi, avevamo deciso di trovarci tutti alla sera a casa di un amico per concludere al meglio la giornata, era tutto perfetto.

Valentina a fine serata, intorno alle 22.45, è salita in macchina per tornare a casa a Nanto. Sulla strada Riviera Berica, però, la sua auto è rimasta coinvolta in un sinistro insieme ad altri tre mezzi. Lei guidava una Fiat Punto.

Valentina Cracco perde la vita a Ferragosto: il commosso ricordo degli amici con cui aveva trascorso la giornata

Vale era un’ottima amica, pensava sempre agli altri, voleva vedere tutti felici. Amava stare in compagnia sia dei suoi amici che dei suoi animali.