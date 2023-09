Sul caso di Valeria Fioravanti, la madre della 27enne deceduta per una meningite batterica non diagnosticata denuncia quanto accaduto in ospedale. I medici li hanno cacciati via, mentre la ragazza stava già male. Dimessa una prima volta con diagnosi di cefalea e una seconda volta con diagnosi di lombosciatalgia, solo giorni dopo un medico ha scoperto che, in realtà, era meningite. Ma ormai era troppo tardi.

Tre medici di tre ospedali romani risultano oggi indagati per il decesso di Valeria Fioravanti, che il 10 marzo scorso ha perso la vita a causa di una meningite batterica non diagnosticata. La mamma Tiziana e il papà Stefano hanno rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Un’infermiera del Policlinico Casilino mi disse di andarmene o avrebbe chiamato i carabinieri. Tornate dopo aver fatto l’antidolorifico, mi gridò.

Questo il racconto della donna, che spiega che nessuno aveva dato peso alle analisi del sangue di Valeria, che erano del tutto sballate.

Ci disse “sono laureata so quello che dico”, insisteva con l’antidolorifico. Quella sera la situazione peggiorò. Nausea. Fotofobia. Debolezza. Le comprai un cornetto per farle mangiare qualcosa, non voleva neppure quello.

Questo il ricordo della mamma della 27enne, che cercava di richiamare l’attenzione dei medici, visto che la situazione stava peggiorando.

Vedeva fili neri davanti agli occhi. L’addome era gonfio. Le mettevamo il ghiaccio sulla fronte per far abbassare la temperatura, caldissima.

Valeria Fioravanti, la madre racconta tutti gli errori commessi dai medici mentre la figlia stava male

Dopo la prima diagnosi di cefalea, a inizio gennaio al San Giovanni le dicono che, invece, il problema è la lombosciatalgia. Poi la situazione è precipitata e i medici hanno dovuto intubarla. Fino a quando il suo cuore non si è fermato per sempre. Quando un medico ha diagnosticato la meningite, per lei era ormai troppo tardi.