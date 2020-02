Valeria Marini com’era e cosa faceva da giovane Com'era Valeria Marini quando era giovane e cosa faceva prima di diventare famosa nel mondo dello spettacolo?

Vi siete mai chiesti com’era Valeria Marini prima di diventare famosa? Prima di diventare celebre come è oggi nel mondo dello spettacolo italiano, cosa faceva la bella Valeriona? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’attrice, showgirl e imprenditrice.

Valeria Virginia Laura Marini, questo il suo nome all’anagrafe, è nata a Roma il 14 maggio 1967. Il successo è arrivato nei primi anni Novanta grazie alla sua partecipazione agli spettacoli del Bagaglino, dove è stata la primadonna per diverse edizioni. Nel frattempo ha recitato in teatro, al cinema e anche in tv ed è stata anche conduttrice di programmi come il 47º Festival della Canzone italiana di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati.

Sex symbol degli anni Novanta e Duemila grazie alle sue curve mozzafiato e alla sua spontaneità, a lungo ha fatto parlare di se per il suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori. Ma da dove arriva Valeria Marini? La Valeriona nazionale è nativa di Roma, ma quando i genitori, Mario Marini e Gianna Orrù, si sono separati, è andata a vivere nella città della madre, Cagliari, insieme alla sorella Claudia. Ha anche un fratello che si chiama Fabio.

Da adolescente ha studiato liceo classico G. Maria Dettori di Cagliari, diplomandosi però al Liceo San Gabriele di Roma. Con il suo arrivo a Roma, ecco crescere in lei la passione per il mondo dello spettacolo. Lo sapete che ha lavorato anche come modella con il nome d’arte di Dolly?

Nel 1990 arriva terza al concorso di bellezza nazionale Una ragazza per il cinema, ma riesce a ottenere piccole parti in alcuni film. Nel 1991 l’esordio in teatro ne I ragazzi irresistibili, nel ruolo di una cameriera svampita. Personaggio che la caratterizzerà anche in tv, con il grande successo con il Bagaglino in sostituzione di Pamela Prati.

Per quanto riguarda la vita privata, a lungo è stata accanto a Vittorio Cecchi Gori, anche durante il fallimento del produttore cinematografico. Ha avuto un aborto spontaneo.