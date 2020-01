Valle Aurina, tragico incidente costato al vita a 6 turisti tedeschi Valle Aurina, tragico incidente costato al vita a 6 turisti tedeschi; l'uomo che li ha travolti minaccia di volersi togliere la vita

Valle Aurina, il tragico incidente costato al vita a 6 turisti tedeschi è stato provocato da un ventisettenne che è stato arrestato. Quando ha saputo delle 6 persone che hanno perso la vita, l’uomo, in stato di shock, ha detto di volersi togliere la vita e le forze dell’ordine lo hanno trasferito nel reparto di psichiatria.

Un ventisettenne, classe 1992, di professione operaio, ha travolto verso l’una e un quarto di domenica 5 gennaio 2020, 17 persone a Lutago, nei pressi di Brunico, in valle Aurina. In pronto soccorso, in stato di shock, ha saputo quante persone aveva investito e delle 6 persone che avevano perso la vita e ha iniziato a dire di volersi togliere la vita.

Per questo motivo, gli inquirenti hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di psichiatria dove viene tenuto costantemente sotto osservazione.

L’uomo, attualmente in stato di arresto con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali gravissime, è piombato sulla folla all’improvviso, investendo una comitiva che stava rientrando in albergo.

6 persone hanno perso la vita e 17 sono ferite tra cui 4 in stato gravissimo. Le vittime avevano tutte un’età compresa fra i 22 e i 23 anni ed erano tutte turisti tedeschi. Avevano passato la serata in un locale e stavano rientrando in albergo. Si trovavano accanto a uno shuttle nel momento della tragedia.

“Ho notato l’auto a folle velocità che veniva verso di noi. Ho lampeggiato per dire al guidatore di rallentare, cercando di segnalargli il pericolo, ma è stato inutile”.

Il ventisettenne è risultato positivo all’alcoltest: aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti di legge. Questi risultati, una volta confermati, peggioreranno ulteriormente la sua posizione.

Uno dei primi soccorritori arrivati sul posto, un vigile del fuoco, ha dichiarato:

“La scena mi è sembrato un campo di battaglia”.