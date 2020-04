Valle d’Aosta, Nonna Nina guarisce dal Coronavirus insieme al nipote nel giorno del compleanno Dalla Valle D'Aosta ci arriva una bellissima storia. Nonna Nina è guarita nel Coronavirus insieme al nipotino nel giorno del suo compleanno

La Valle D’Aosta in questi tempi di emergenza Coronavirus ci regala una storia davvero molto commovente, che ha per protagonista Nonna Nina, una signora di 102 anni che si è ammalata di Covid-19 ed è riuscita a guarire insieme al nipote proprio nel giorno del suo compleanno.

Pierina Quagliatti è una signora nata nel 1918. Vive in Valle d’Aosta. Purtroppo anche lei è stata raggiunta dal nuovo coronavirus. E anche il suo nipotino di 2 anni ha dovuto fare i conti con la malattia. Ma la signora è riuscita a guarire dal Coronavirus, proprio nel giorno del suo compleanno. E nello stesso giorno l’Usl le ha anche comunicato che Leonardo, il suo adorato nipotino che ha solo 2 anni, è anche lui guarito dalla malattia.

La nonna di 102 anni vive in Valle d’Aosta insieme alla famiglia: originaria di Bergamo, dal 1946 vive nella regione del nord ovest. Vive a Nicolin, una frazione di Saint-Cristophe, un piccolo centro che si trova poco distante dal capoluogo di regione, la città di Aosta. Proprio nella mattinata del suo compleanno le autorità sanitarie hanno confermato ufficialmente che la signora era guarita dal Coronavirus. Una bella notizia per tutta la famiglia, alla quale si è aggiunta anche l’altra bella notizia della guarigione del piccolo di 2 anni. Un modo splendido per festeggiare il compleanno.

La famiglia, del resto, ha subito un duro colpo in questa epidemia di Coronavirus. 11 persone su 14 si sono ammalate e tutti sono stati posti in isolamento a casa. Purtroppo anche un’altra persona della loro famiglia, una famiglia storica del paese, è venuta a mancare.

Nonna Nina aveva tosse e febbre, ma la situazione non si è aggravata. Ha vissuto anche la guerra e ammette che quella è stata un’esperienza peggiore, perché ha sofferto molto di più. Ed è felice di essere sopravvissuta anche a questa.

Per lei la gioia ora è tornare ad abbracciare la sua famiglia.