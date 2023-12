Sul caso del decesso di Vanessa Ballan, Fandaj Bujar è stato fermato dai Carabinieri di Treviso, con l’accusa di aver tolto la vita alla giovane donna di 27 anni. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato nella sua casa nella frazione Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso, in Veneto. L’accusa nei confronti dell’uomo è di omicidio aggravato.

Gli investigatori che indagano sul decesso di Vanessa Ballan sospettano di Fandaj Bujar, l’uomo di 41 anni di origini kosovare fermato nella tarda serata di martedì 19 dicembre. I Carabinieri di Treviso, dopo varie ricerche, lo hanno sottoposto a fermo per omicidio aggravato.

Il 41enne si trova ora in cella a Treviso. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, non avrebbe ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito al decesso della mamma di un bambino piccolo, che era incinta del suo secondo figlio.

La giovane donna di 27 anni era mamma di un bimbo piccolo. Ed era in dolce attesa del secondogenito. L’hanno trovata senza vita nella sua casa a Riese Pio X, in provincia di Treviso, nella tarda mattinata di martedì 19 dicembre 2023.

La donna era già deceduta, a causa di diverse coltellate che non le hanno dato scampo. Sul torace i medici hanno trovato diversi segni. A dare l’allarme, insieme a un vicino di casa, è stato il compagno della 27enne, Nicola Scapinello, con cui Vanessa stava insieme da 11 anni.

Vanessa Ballan, fermato Fandaj Bujar per il decesso della giovane mamma di 27 anni

Il compagno ha detto di aver trovato il corpo della 27enne sulla porta della loro villetta in frazione Spineda. Ha provato a rianimarla, chiamando anche un vicino di casa per aiutarlo.

Intanto i soccorritori hanno raggiunto l’abitazione. Quando hanno visto la donna, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In serata, i Carabinieri del Comando provinciale di Treviso hanno rintracciato il presunto colpevole. La 27enne lo aveva denunciato a ottobre per stalking.