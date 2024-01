Il test di paternità ha confermato che Vanessa Ballan incinta del compagno e non di Fandaj. La donna era, infatti, in dolce attesa quando è stata assassinata

Il test di paternità lo conferma: Vanessa Ballan era incinta del compagno e non di Fandaj, l’uomo con cui la donna aveva avuto in precedenza una relazione e dal quale stava cercando di allontanarsi. Vanessa ha perso la vita nella sua casa. A ritrovare il corpo il marito, che ha subito chiesto aiuto a un vicino di casa. Poche settimane prima, insieme al compagno aveva presentato la denuncia per stalking nei confronti del presunto killer.

Vanessa Ballan, già mamma di un bambino piccolo, era incinta quando qualcuno le ha tolto la vita nella sua casa di Riese Pio X, in provincia di Treviso, lo scorso 19 dicembre. Dai risultati emersi dal test di paternità, quel bimbo era del compagno.

Vanessa Ballan aspettava un figlio da Nicola Scapinello, padre anche del suo primo bambino. E non da Bujar Fandaj, l’uomo che ora si trova in cella con l’accusa di averla accoltellata. I due avevano avuto in passato una relazione.

Oltre all’autopsia sul corpo della donna, condotta dall’anatomopatologo Antonello Cirvelli, il medico ha eseguito, come richiesto dagli investigatori, un test di paternità sul bambino che la donna portava in grembo.

Il test conferma che la donna, alla dodicesima settimana di gestazione, era incinta del compagno. Mentre l’autopsia ha stabilito che la mamma ha perso la vita a causa di otto coltellate, sei profonde e due superficiali. Due colpi hanno colpito i polmoni e uno ha trapassato il cuore. Prima l’avevano picchiata e lei aveva cercato di difendersi.

Qualche settimana fa, il procuratore di Treviso Marco Martani aveva precisato che aveva provveduto a nominare due consulenti tecnici. E a richiedere il test di paternità per capire se il figlio fosse del compagno o dell’indagato.