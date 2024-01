Si chiamavano Vanessa Gatti e Roberto Biancon i due escursionisti che hanno perso la vita per una valanga in Piemonte. Si trovavano nella zona di Lago del Toggia

Si chiamavano Vanessa Gatti e Roberto Biancon i due escursionisti che hanno perso la vita in Piemonte a causa di una valanga che, purtroppo, non ha dato loro scampo. Si trovavano nella zona del lago del Toggia, quando sono stati raggiunti da un cumulo di neve che li ha travolti. Con il 53enne e la 30enne c’era anche il loro cane, che risulta disperso e che le squadre di ricerca continuano a cercare.

Hanno identificato i due corpi trovati sotto una valanga nella zona del lago del Toggia, in alta Val Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. I due escursionisti, trovati a quota 2200 metri circa, sono stati travolti da una valanga.

Erano Roberto Biancon, di 53 anni, e Vanessa Gatti, di 30 anni. Entrambi provenivano da Legnano, in provincia di Milano. Nella giornata di domenica 7 gennaio si erano avventurati a quote molto alte insieme al loro cane.

Poco prima di mezzogiorno di domenica 7 gennaio 2024 una slavina si è staccata, tra il passo di San Giacomo e l’alpe Toggia. Una valanga di neve dalle dimensioni impressionanti che, nella sua corsa verso valle, ha investito i due escursionisti lombardi.

La coppia si stava avventurando in montagna per un’escursione con le ciaspole. Subito i guardiani della locale diga, che hanno assistito la scena, hanno chiamato i soccorritori. Che purtroppo non hanno potuto far altro che recuperare i corpi dei due escursionisti.

Vanessa Gatti e Roberto Biancon non ce l’hanno fatta: i ricercatori non trovano il loro cane

I due escursionisti travolti dalla valanga erano originari della zona di Legnano. Lei era residente a Origgio, mentre lui ad Arluno. Amavano entrambi la montagna e spesso uscivano insieme per delle escursioni.

Roberto Biancon era osteopata, Vanessa Gatti impiegata. Alcuni testimoni raccontano che quel giorno avevano portato anche il cane a fare l’escursione insieme a loro. Ma dell’animale si sono perse le tracce.