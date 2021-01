Varese, fidanzato picchia 16enne con il guinzaglio del cane

Il fidanzato picchia 16enne utilizzando anche il guinzaglio del cane. Questa bruttissima storia di violenza ci arriva da Busto Arsizio, in provincia di Varese. Ed è l’ennesima storia di violenza nei confronti di una donna. Entrambi i protagonisti di questa storia sono minorenni. Secondo la vittima, non sarebbe neppure la prima volta.

A denunciare la vicenda è stata la stessa ragazzina di soli 16 anni. Il suo fidanzato l’ha aggredita tirandole dei pugni in faccia e utilizzando il guinzaglio del cane. La vicenda che ha coinvolto i due minorenni ha avuto luogo lo scorso settimana in provincia di Varese, nel centro di Busto Arsizio.

Secondo quanto denunciato dalla ragazzina alla Polizia di Stato, non sarebbe stata la prima volta. Già in passato il ragazzo aveva usato violenza nei suoi confronti. Questa volta però ha avuto il coraggio di denunciare.

I due ragazzi avevano litigato. E a un certo punto il ragazzo aveva tirato un pugno sul volto della fidanzata. Picchiandola poi utilizzando il guinzaglio del suo cane.

Di fronte a tutta questa violenza, la ragazzina, nonostante la giovanissima età, ha deciso di non stare zitta. Come probabilmente aveva fatto altre volte, come da lei raccontato agli agenti che l’hanno ascoltata a lungo. Per porre fine a quella situazione che sarebbe potuta diventare molto più pericolosa, come purtroppo le pagine di cronaca nera ci insegnano.

Fidanzato picchia 16enne: cosa rischia il minorenne

La ragazzina ha chiamato il 112 ed è stata soccorsa dalla Polizia di Stato. Gli agenti l’hanno subito accompagnata in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.

La famiglia della 16enne non ha ancora sporto denuncia per l’aggressione e la violenza subita dalla figlia minorenne.

Ma partirà una denuncia d’ufficio nei confronti del ragazzino in base all’esito dei referti.