Varese, mamma e figlio perdono il controllo dell’auto e finiscono sotto un dirupo Momenti di paura per una madre ed il figlio, che hanno perso il controllo dell'auto e sono finiti sotto un dirupo. Ecco cosa è accaduto in quei minuti..

Un terribile incidente è avvenuto a Piacco in provincia di Varese, dove una Fiat Panda, con a bordo una madre ed il figlio, è finita sotto un dirupo. Per loro sono stati momenti di paura, ma per fortuna nessuno dei due, ha riportato gravi traumi, infatti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale.

Un evento terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che si è concluso nel migliore dei modi, per questa mamma e per il figlio.

Secondo le informazioni che sono state rese note dalle forze dell’ordine, i due stavano viaggiando sulla loro Fiat Panda, sulla strada statale 223, in direzione Piacco.

Erano circa le sedici, quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dai carabinieri, hanno perso il controllo del mezzo, hanno sfondato la recinzione e sono finiti sotto il dirupo, facendo un volo di venti metri. L’automobile si è praticamente ribaltata. E’ stato chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco, per tirarli fuori dal veicolo.

Sul posto, in più, è stato chiesto l’intervento dei medici del centodiciotto, che hanno subito medicato la madre di ottanta tre anni ed il figlio di sessanta anni e subito dopo sono stati portati in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese.

Sul luogo dell’incidente, è stato chiesto anche l’intervento dei carabinieri di Luino, che dopo aver messo in sicurezza la zona e le due vittime, hanno pensato a tirare su l’automobile, con l’autogru e subito dopo è stata portata via con il carroattrezzi.

Per fortuna, nessuno dei due ha riportato gravi traumi. Visto come si sono svolti i fatti, per la madre ed il figlio, sono stati momenti di grande paura, ma che alla fine si sono conclusi con un sospiro di sollievo.

Le forze dell’ordine, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto stanno cercando di capire come i due abbiano perso il controllo del mezzo e siano finiti sotto il dirupo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: La mamma di un bambino autistico piange quando la maestra toglie il microfono al figlio