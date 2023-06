Vede il figlio parlare con il muro, poi l’assurda scoperta

I bambini lasciano andare molto l’immaginazione e spesso si rendono protagonisti di comportamenti all’apparenza strani ma che invece non hanno nulla di anormale. Un po’ come successo ad un bambino, ripreso dalla mamma mentre parlava con un muro.

Si avete capito bene un muro. La mamma da un po’ di tempo vedeva suo figlio parlare con un muro tra l’altro anche malandato e non riusciva a capire il perché, forse un amico immaginario?

Fonte: Tiktok

Fatto sta che non gli ha dato tanto peso ma ha girato un video poi pubblicato su TikTok dove immortalava il figlio in ginocchio dinnanzi ad un muro a parlare.

Il video è diventato virale nel giro di poco tempo superando i 18 milioni di visualizzazioni. “Mi chiedevo perché stesse sempre lì a parlare da solo” – ha scritto.

Fonte: Tiktok

Dopo un po’ di tempo quel comportamento era diventato un’abitudine e per questo si era anche un po’ allarmata. Alla fine però approfondendo il tutto ha fatto una bellissima scoperta. In realtà il figlio non parlava con il muro ma attraverso una fessura all’interno di essa comunicava con una bambina.

Quindi nessun bambino immaginario ma una bambina in carne ed ossa presente dall’altra parte del muro con cui comunicava attraverso una fessura piccola ma sufficiente a capirsi.

Fonte: Tiktok

La mamma ha tirato un sospiro di sollievo dopo la scoperta ed ha informato i followers di come stavano realmente le cose. Inutile dire dei tantissimi commenti arrivati sotto al video.

“Che dolcezza”, “Tenero e senza alcuna malizia. Solo pura innocenza, ci riportano a quello che siamo stati” – si legge. E ancora: “Iniziano presto con l’amore a distanza!”, “Ti seguo solo per continuare a vedere questa tenera storia d’amore! Sei una brava mamma, altrimenti tuo figlio non avrebbe questa tenerezza”. Davvero tantissimi sono stati i commenti di chi ha intuito la dolcezza di questo splendido gesto del bambino.