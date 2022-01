L’intera comunità di Galatina, un piccolo comune in provincia di Lecce, è ora in lutto per la tragica ed improvvisa morte di Sara Scrimieri, di 33 anni. Purtroppo è stata trovata senza vita da alcune sue amiche nella sua abitazione a Valencia, dove si era trasferita da 3 anni.

In tanti ora sono sconvolti dalla perdita di questa ragazza, che amava girare il mondo, ma che sperava di tornare nel suo paese il prima possibile.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella giornata di giovedì 13 gennaio. Nella casa in cui la giovane viveva a Valencia.

Alcune sue amiche non avevano sue notizie da più di un giorno. Per questo hanno deciso di andare a controllare, ma non si sarebbero mai immaginate di fare una scoperta simile.

Grazie ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, sono riuscite ad entrare nella casa. È proprio a questo punto che hanno trovato Sara Scrimieri sul letto, che sembrava stesse dormendo. Tuttavia, quando si sono avvicinate, hanno scoperto che era ormai senza vita.

In tanti sono sconvolti da questa perdita improvvisa. La donna di soli 33 anni fino a quel momento non aveva mai mostrato gravi problemi di salute. Lavorava come account manager per un’importante compagnia telefonica. Quest’ultima ora sta aiutando la famiglia con le pratiche per riportare la salma in Italia.

I risultati dell’autopsia di Sara Scrimieri

Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo e proprio da questo esame, hanno scoperto non c’erano segni di violenza. Per il medico, la sua morte è avvenuta per cause naturali.

Sara si era trasferita prima a Milano, poi in Francia e da 3 anni era andata a vivere a Valencia. Aveva anche girato il mondo. La sua amica Angela per ricordarla sui social ha scritto: