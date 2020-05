Venezia, esplosione nel Porto Margherita: allarme chimico Venezia, drammatica esplosione durante la mattinata di venerdì 15 maggio: sul posto 8 squadre dei Vigili del Fuoco stanno domando le fiamme

Venezia, durante la mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, nel Porto Margherita si è diramato un vasto incendio a seguito di un esplosione in un’industria chimica, nell’entroterra Veneziano. In pochi minuti le fiamme hanno raggiunto metri di altezza

Sul posto ci sono 8 squadre di Vigili del Fuoco, e per il momento sembra che non ci siano gravi danni a cose o a persone, ma è allarme chimico per le sostanze disperse nell’ambiente, gli operatori sul posto hanno spiegato: “L’impianto fa resine e catalizzatori, i prodotti sono altamente tossici: si consiglia di chiudersi in casa”

In un tweet il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha scritto: “L’amministrazione comunale invita la popolazione in via prudenziale a chiudere le finestre e restare in casa. Chiudere finestre e stracci umidi per evitare che il fumo tossico entri in casa. I vigili del fuoco del Veneto sono sul posto” pochi minuti dopo ha dichiarato il “codice rosso”

Sul posto oltre le squadre dei Vigili del Fuoco ci sono ambulanze, elicotteri, le squadre di soccorsi speciali, e il servizio di emergenza sanitaria Suem. Nel frattempo è stata trovata una soluzione momentanea per deviare le due linee di autobus (18 e 53) su percorsi alternativi.

Il capo della Polizia locale informa che, “tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre”

Notizia in aggiornamento