Si infittisce il mistero dietro alla morte di Vera Schiopu, la 25enne di origini moldave che sabato è stata trovata priva di vita nella casa in cui viveva in contrada Sferro, tra Ramacca e Paternò, in provincia di Catania. I due fermati, il fidanzato della vittima e un amico di quest’ultimo, che secondo l’accusa hanno inscenato un suicidio, sono stati sottoposti all’interrogatorio di garanzia.

Una vicenda drammatica che necessiterà di lunghe e attente indagini per arrivare alla verità.

Il tutto è avvenuto sabato, quando Gheorghe Ciprian Apetrei e Costel Balan, due romeni di 33 e 31 anni, avvertivano le autorità del ritrovamento del corpo senza vita di Vera Schiopu, 25enne moldava, fidanzata di Apetrei.

I due hanno fornito agli inquirenti la stessa versione, affermando di aver trovato la 25enne impiccata e già esanime.

Tuttavia, fin da subito, gli investigatori si sono accorti di alcune incongruenze tra le dichiarazioni dei due uomini e gli effettivi rilievi effettuati sul luogo.

Ciò ha spinto la procura ad inscrivere entrambi nel registro degli indagati per il reato di omicidio. Il loro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un tentativo di inscenare un suicidio.

Vera Schiopu: interrogati i due sospettati

Durante l’interrogatorio di garanzia, Apetrei si è avvalso della facoltà di non rispondere. Balan invece, ha raccontato per filo e per segno, di nuovo, la sua versione.

Ha spiegato che lui è il proprietario di quel terreno in cui vivevano Vera e Gheorghe. Aveva accettato di farli vivere lì in cambio di una guardia della tenuta, spesso obbiettivo di ladri in passato. Di quel giorno, il soggetto ha detto:

Ho sentito il mio amico urlare, sono andato di corsa nel casolare e ho trovato il corpo della donna e lui che si disperava… ho tentato di calmarlo mentre chiamavo un’ambulanza per i soccorsi…

Ha poi aggiunto di non sapere cosa sia successo e che le telecamere istallate sul posto possono dimostrarlo. Così come le testimonianze di alcuni amici, con cui ha affermato di trovarsi nei momenti dei fatti.

Sul posto, intanto, la sezione scientifica dei Carabinieri ha rinvenuto delle tracce di sangue, che potrebbe appartenere proprio a Vera.

L’autopsia, che verrà svolta nella giornata di domani, chiarirà se sul corpo di Vera siano presenti segni di qualsiasi tipo di trauma.