Verona, bambina salvata dai medici mentre era ancora nel grembo della sua mamma Operata d'urgenza a causa di un tumore, mentre è ancora nell'utero della sua mamma. Ecco cosa è successo dopo la sua nascita ❤️

Quello che la medicina riesce a fare oggi, è davvero incredibile. Ce lo dimostra l’episodio accaduto a Verona, precisamente all’interno della struttura sanitaria, l’ospedale della Donna del Bambino di Borgo Trento. I medici sono riusciti a salvare la vita ad una bambina non ancora nata, mentre si trovava nell’utero della sua mamma.

Secondo quanto è stato reso noto, la futura nascitura aveva un tumore al collo, che le avrebbe portato via la vita, una volta nata e separata dalla sua mamma.

Il team medico però, è riuscito a permettere che questo non accadesse. Grazie all’unione di ben 25 professionisti, che hanno messo in pratica una tecnica chiamata Exit, la piccola Giulia è stata operata mentre era ancora all’interno dell’utero della sua mamma.

Il fato ha voluto che prima dell’intervento, fissato per lo scorso 17 febbraio, la sua mamma rompesse le acque. I medici si sono così mobilitati per anticipare il tutto ed intervenire prima che venisse alla luce.

Giulia sta bene e adesso è tenuta sotto osservazione, poiché i medici vogliono assicurarsi che l’operazione sia riuscita e perché tra non molto dovrà essere operata nuovamente, per una rimozione totale del tumore. Quest’ultimo ha una grandezza di circa 8 cm e le causa diversi problemi nella respirazione, poiché schiaccia la trachea.

È davvero incredibile vedere come oggi i medici riescono a salvare vite, che qualche anno fa non avrebbero avuto alcuna speranza. La piccola Giulia oggi ha una nuova vita davanti a se e può crescere tra le braccia dei suoi genitori.

Non dev’essere stato facile per la sua famiglia superare tutto ciò e sapere che la propria figlia, non ancora nata, ha un tumore al collo.

Nei prossimi giorni Giulia sarà nuovamente operata e ci saranno nuovi aggiornamenti riguardo le sue condizioni di salute.

