Verona, guarita dal Coronavirus, risultata di nuovo positiva È guarita dal Coronavirus ed è stata dimessa, ma adesso è di nuovo positiva. Il primo caso in Italia di ricaduta.

È stato definito il primo caso in Italia, quello accaduto in provincia di Verona, precisamente all’ospedale di Negrar. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Il Fatto Quotidiano, una donna di origine cinesi di Milano, è stata ricoverata una prima volta in ospedale, perché affetta da Coronavirus. Dopo la cura, è stata dimessa, perché risultati di due successivi tamponi, sono stati negativi.

Circa 10 giorni dopo, la donna è tornata a stare male e a ripresentare i sintomi del Covid-19. Per sicurezza, i medici hanno deciso di farle nuovamente il tampone, che con stupore è risultato positivo.

La donna è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive, dell’ Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, che per l’appunto si trova a Negrar, in provincia di Verona.

Come già citato in precedenza, il suo è stato definito il primo caso in assoluto, in Italia, di ricaduta di Coronavirus.

Però non il primo nel mondo, poiché in Cina, già nei giorni scorsi sono circolate notizie di persone nuovamente positive, che già avevano avuto il virus.

Secondo le notizie riportate sul suo stato di salute, la donna non è critica, come non lo è stata la prima volta. Quindi, non appena sarà negativa, potrà essere dimessa per la seconda volta.

Quello che adesso il team ospedaliero vuole fare, è approfondire il suo caso e, attraverso delle analisi sul genoma virale, cercare delle risposte.

Sulla vicenda è intervenuto Bisoffi, il direttore dell’ospedale. Ha spiegato che la possibilità potrebbe essere che si tratta di un virus che appartiene a due diversi ceppi, anche se secondo lui la teoria è alquanto improbabile, perché il coronavirus non è il risultato soggetto a mutazioni.

La seconda spiegazione potrebbe essere il fatto dell’errore del tampone negativo quando è stata dimessa. Bisoffi ha spiegato che in quel momento, la donna era comunque positiva, ma il tampone potrebbe non aver dato il risultato giusto, poiché aveva una carica virale troppo bassa. Il tampone è sicuro, ma può sempre dare un risultato errato, per questo motivo viene sempre ripetuto due volte.