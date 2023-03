Si trova in ospedale la figlia di Bobby Solo. Veronica Satti è stata ricoverata per una ricaduta, come ha raccontato lei stessa sui sui social, sottolineando l’importanza di prendersi cura della propria salute mentale. La giovane ragazza ha anche scritto una lettera per la sua ex fidanzata, alla quale affida pensieri importanti per tornare a vivere una vita normale.

La figlia di Bobby Solo sui social ha raccontato di trovarsi nuovamente ricoverata in una clinica. Nelle sue storie di Instagram, Veronica Satti perla della sua condizione di salute, in particolare per quello che riguarda la salute mentale che, secondo lei, dovrebbe essere un diritto di tutti.

Sono una borderline nuovamente ricoverata, non mi sono fatta male ma alcune circostanze mi hanno riportata qua, non lo vivo come un fallimento, le “ricadute” possono esistere. Ho nuovamente a mio malgrado riscontrato questo tipo di amaro comportamento. Ti lascia nuovamente illuso, ti fa sentire sbagliato per quella malattia che nessuno vede e tu non vorresti avere, ma non siamo sbagliati noi ma chi tocca con superficialità vestendosi di promesse.

Nelle sue Stories su Instagram Veronica Satti spiega come spesso il tema della salute mentale, delle patologie invisibili, sia troppo sottovalutato. O vittima di tabù che non devono assolutamente più esistere.

Veronica, ringraziando l’ex fidanzata per tutto il supporto dato, grazie al suo essere pragmatica e all’andare oltre allo stigma che chi riceve diagnosi di una patologia mentale soffre ogni giorno, le scrive una lettera.

Veronica Satti ricoverata, la lettera all’ex fidanzata

Non ci parliamo ed è giusto così forse, ma le faccio un plauso per essere rimasta, per aver compreso con così tanta naturalezza la mia malattia, il disturbo borderline, le mie crisi. Da poco diagnosticata, quando neanche io ci capivo nulla lei esisteva nella mia vita, la allontanavo ma non se ne andava, e pensare che prima era il contrario. Che bel casino che siamo state. Con affetto ricordo quando stavo male e lei correva prendeva le mie medicine all’occorrenza e me le dava, aveva imparato cosa fare per tenermi al sicuro.

Veronica ricorda che entrambe si sono prese cura l’una dell’altra. Soprattutto in momenti difficili della loro vita. E di questo lei è grata.