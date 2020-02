Viaggia con la suocera nel bagagliaio Fermano una macchina con una famiglia all'interno che si stava recando al mare. Quando aprono il bagagliaio, tra giochi e sedie da spiaggia trovano qualcosa che lascia gli agenti senza parole

A volte pensiamo di aver visto tutto, ma una storia viene sempre alla luce e ci mostra che tutto è possibile quando la creatività di una persona supera i limiti. In questa occasione, una famiglia decisa a godersi una piacevole vacanza, ha intrapreso un viaggio indipendentemente dal fatto che nel veicolo in cui si sarebbero trasferiti non ci fosse capacità per tutti.

Quando il gruppo familiare si trasferì sulla spiaggia, le autorità brasiliane furono costrette a multare il conducente dall’Argentina per aver trasportato sua suocera nel bagagliaio del veicolo. La donna viaggiava tra gli oggetti da spiaggia come se fosse uno degli oggetti, e sebbene abbia provato a nascondersi quando la polizia si avvicinò, non riuscì a nascondersi completamente.

Questo turista argentino ha fatto due violazioni del traffico nella città brasiliana di Florianopolis quando è andato a fare una passeggiata con la sua famiglia. Il primo reato è dovuto al fatto che uno dei suoi figli non utilizzava il seggiolino per bambini corrispondente quando viaggiava in auto.

Il secondo reato è il più inverosimile: stava trasportando sua suocera seduta nel bagagliaio del veicolo accanto a un frigorifero, diverse sedie di plastica e altri oggetti da spiaggia. Il fatto insolito è stato scoperto durante un controllo della polizia militare Highway (PMRv) del Brasile sull’autostrada SC-401.

Secondo le informazioni locali, la suocera dell’autista ha cercato di nascondersi con una coperta quando ha notato la presenza di agenti di polizia, ma è stata scoperta. La famiglia coinvolta nell’incidente ha affermato di voler risparmiare un po’ di denaro ed è per questo che ha pensato di viaggiare tutti nella stessa macchina.

Il viaggio è stato più costoso di quanto pensassero dopo che il conducente è stato sanzionato con le due infrazioni. La polizia ha inflitto loro due multe e metà dei passeggeri ha dovuto continuare la corsa in taxi per non violare le regole del traffico.

L’immagine è stata pubblicata sui social network sorprendendo gli utenti. La polizia ha voluto avvertire sul proprio account Facebook che il trasporto di passeggeri nel bagagliaio dell’auto non è solo una violazione del traffico, ma mette anche a rischio quel passeggero che non dispone di adeguate misure di sicurezza.

La verità è che ciò che questa famiglia ha fatto è da pazzi.