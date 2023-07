Spunta un video della Lamborghini contro la Smart che a Casal Palocco ha causato il decesso del piccolo Manuel, che con la mamma e la sorellina viaggiava sul mezzo grigio contro cui il SUV di lusso è finito a gran velocità. Una telecamera del Comune puntata proprio in direzione del luogo dove è avvenuto il sinistro svela oggi la verità. E perché un bambino di 5 anni è volato in cielo troppo presto.

Il video potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini relative all’incidente di Casal Palocco, nel quale ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, che cita fonti vicine all’inchiesta, il filmato mostrerebbe il momento dell’impatto.

Il video avrebbe registrato il momento esatto in cui la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, youtuber indagato con l’ipotesi di omicidio stradale, ha preso in pieno la Smart di Elena Uccello, la mamma del bimbo di 5 anni deceduto sul colpo.

Il filmato è stato già estrapolato da quanto registrato da una telecamera del Comune. La telecamere si trova in cima a un palo, poco distante dalla rotatoria di via dei Pescatori dove la Lamborghini ha finito la sua corsa contro la Smart.

Le immagini sarebbero molto chiare e mostrerebbero con esattezza il momento in cui il Suv di lusso è finito contro l’auto sulla quale viaggiavano Manuel, la sua mamma e la sua sorellina. Le telecamere avrebbero ripreso la parte posteriore della Lamborghini mentre si immetteva in via Macchia Saponara.

Nel video si vede anche un’altra auto nera tra la Lamborghini e la Smart, che potrebbe aver rallentato la frenata assistita del SUV. L’auto degli youtuber, a quanto pare, andava ai 124 chilometri orari, in un tratto di strada in cui il limite è nettamente inferiore.

Dalle immagini si può vedere come la macchina nera possa in qualche modo aver oscurato la visuale dei due guidatori. Gli inquirenti dovranno analizzare bene le immagini acquisite.