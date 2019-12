Vince alla lotteria Vince alla lotteria, e festeggia con gli amici e i parenti il premio gratificante di 63,000 dollari, ma poche giorni dopo scopre qualcosa che lo lascia completamente devastato

Dean Smethurst, un uomo di 32 anni in Inghilterra credeva erroneamente di aver vinto molti soldi alla lotteria, ma in realtà quello che ha vinto è stato un importo insignificante. Nella sua mente passò dalla povertà alla ricchezza, e di nuovo alla povertà in un batter d’occhio. La sua insolita esperienza è iniziata una notte mentre controllava il biglietto della lotteria nel negozio Tesco di Farnworth, dove lavorava.

I suoi compagni di squadra erano felici e si congratularono con lui quando disse che aveva vinto. Tutti iniziarono ad applaudirlo. Quando andò allo stabilimento in cui acquistò il biglietto, gli fu detto di andare alla compagnia Camelot che gli avrebbe dato il suo premio.

“Quando ho parlato con la giovane donna al banco e le ho dato il numero di serie del mio biglietto, è entrata e ha detto: ben fatto, ha vinto … tre salti fortunati”, ha aggiunto Smethurst.

Aveva già sentito da altre persone che quando i premi erano di $ 50.000 o più, non venivano pagati nello stabilimento in cui era stato acquistato il biglietto, ma piuttosto veniva detto loro di andare alla compagnia stessa.

Senza avere ulteriori conferme, era entusiasta di dirlo alla sua famiglia e ai suoi amici. Ha offerto una bottiglia di champagne e ha iniziato a fare piani per quello che avrebbe fatto con i suoi soldi.

Il presunto vincitore ha lavorato come gestore di un supermercato e aveva acquistato il biglietto della lotteria per sei anni di fila, sperando che avrebbe vinto un giorno.

La sua gioia non è durata a lungo perché quando hanno aperto le linee della lotteria il giorno successivo, ha appreso che il premio che pensava fosse di almeno $ 63.000, in realtà era di soli $ 7.

“Non ho dormito perché ero così eccitato. La mia casa sembra un cantiere al momento, quindi è stata la prima cosa che mi è venuta in mente dove spendere i miei profitti. Poi volevo regalare alla mia famiglia una lussuosa vacanza alle Barbados “, ha detto Dean.

La delusione che che ha provato è stata capitale, non capivo come un’azienda così grande avrebbe potuto sbagliare in quel modo. Ciò che ha portato all’errore è che Dean aveva acquistato i biglietti sabato e mercoledì. Mentre il sorteggio di mercoledì era ancora in corso, Dean aveva chiesto di controllare i numeri del sabato.

Quando la persona inserisce la richiesta sul suo biglietto riceve il messaggio di cui sopra che gli ha fatto credere di aver vinto il grande premio.Fortunatamente, il giorno successivo è stato un giorno lavorativo, quindi Smethurst non sarebbe andato al lavoro, evitando la beffa dei suoi colleghi per l’accaduto. Sua madre, per farlo stare un po’ meglio, gli ha preparato un pasto speciale.

Questo ci insegna che dobbiamo essere molto sicuri delle cose prima di celebrare un presunto trionfo che non è davvero una cosa certa. In realtà, vincere alla lotteria è molto improbabile, ma con un po’ di fortuna può succedere.