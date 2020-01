Vince la lotteria ma mantiene la promessa Era un muratore e diventa milionario vincendo la lotteria. Ma prima di pensare a se stesso, mantiene la promessa che ha fatto a tutti i suoi clienti dopo aver vinto

La responsabilità di onorare una promessa è un valore importante per le persone. Un muratore britannico è la prova di ciò che significa assumersi degli impegni e rendere onore alla parola data. Nonostante sia diventato casualmente un milionario, continuerà a incontrare i suoi clienti, fino a quando non avrà terminato il lavoro in sospeso.

Steve Thomson è un muratore di 42 anni che vive con sua moglie Lenka, nata in Slovacchia e con i loro due figli, a Selsey, nell’Inghilterra meridionale. L’uomo è stato dedito per molti anni al lavoro della muratura con molte responsabilità e consegne, i suoi clienti vengono sempre soddisfatti in tempo e sono soddisfatti anche delle opere che l’uomo consegna.

È un lavoratore instancabile, ma ha sempre sperato di vincere il jackpot della lotteria, quindi compra regolarmente un biglietto, un po’ di denaro extra non è mai troppo.

E lo scorso novembre, la fortuna ha sorriso a Steve mentre ha preso i cinque numeri e le due stelle del sorteggio di EuroMillions, hanno vinto niente di più e niente di meno che 137 milioni di dollari. All’inizio non ci credeva, pensava di sognare, la famiglia dell’uomo fortunato era eccitata e molto felice.

«Ho iniziato a tremare molto. Sapevo che era una grande vittoria, ma non sapevo cosa fare “, ha detto il vincitore sorpreso. Da un giorno all’altro, la famiglia Thomson è diventata milionaria, con il premio ottenuto potrebbe smettere di lavorare e iniziare a godersi la vita.

“Ho del lavoro da finire prima di Natale. Manterrò la mia parola e continuerò a lavorare finché non avrò finito i lavori promessi ai vari clienti. Non ho intenzione di appendere la cintura degli attrezzi, sicuramente non lo farò ”, ha detto l’ammirevole lavoratore.

Sa che ha dato una parola ai suoi clienti e deve rispettare tutti i progetti in sospeso, non vuole lasciarli alla deriva. E non solo sorprende l’atteggiamento del muratore in relazione al suo lavoro, ma anche che intende aiutare molte persone con ciò che ha guadagnato.

“Sono troppi soldi per noi. Saremo generosi. Prudentemente generoso, non solo con la famiglia e gli amici, ma molte persone ne trarranno beneficio. Buon Natale a tutti ”, ha detto l’uomo magnanimo . Per la sua parte Lenkam, la moglie di Steve, si è dimessa immediatamente dal negozio dove lavorava, ed è alla ricerca di una casa più grande e confortevole per la famiglia milionario.

I commenti sui social network non hanno aspettato, tutti erano felici del colpo di fortuna della famiglia e delle decisioni di entrambi.

“ Fantastico, Lenka, se lo meritano! ! ha commentato un utente. Bravo per Steve! Spero che al termine delle consegne, inizi a goderti il premio accanto ai tuoi cari. Hai mai pensato a cosa faresti se quell’ammontare di denaro colpisse la tua vita?