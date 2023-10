Intervistato da Il Corriere della Sera, il migliore amico di Vincent Plicchi ha raccontato di non aver notato nulla di strano nei comportamenti del tiktoker nell’ultimo periodo.

Sono ancora tutti sotto shock per quanto accaduto nella serata dello scorso martedì.

Vincent Plicchi, un ragazzo di soli 23 anni, tatuatore di professione e con la passione dei videogames, noto anche per la sua redditizia e seguitissima attività sui social come influencer, intorno alle 23:00 di quella sera ha deciso di togliersi la vita in diretta su TikTok.

Alcuni utenti hanno lanciato l’allarme ai soccorritori, altri, chi lo conosceva meglio, ha addirittura chiamato suo padre, che però non è arrivato in tempo.

Il dolore del migliore amico di Vincent Plicchi

Nei giorni scorsi a raccontare il suo immenso dolore era stato il papà del 23enne, che a Repubblica, oltre che ripercorrere quei terribili momenti di martedì sera, ha detto che ad uccidere suo figlio è stato il cyberbullismo. L’uomo ha affermato:

L’unico modo che ha trovato per difendersi dal disonore e provare la sua innocenza è stato togliersi la vita.

Stando a quanto emerso fino ad ora, infatti, pare che il giovane avesse ricevuto minacce e accuse nelle scorse settimane da parte di una ragazza minorenne e dal suo fidanzato, riguardo delle presunte molestie.

A parlare pubblicamente, in un’intervista rilasciata invece a Il Corriere della Sera, è stato anche uno dei migliori amici di Vincent, che con il 23enne è cresciuto condividendo tutte le esperienze della vita.

Il ragazzo racconta di non aver notato nulla di insolito in Vincent nell’ultimo periodo. Per lui era sempre il solito, sempre allegro, sensibile. Forse, afferma il giovane, lui stava semplicemente nascondendo il suo dolore.

L’intervistato ha poi spiegato che una delle poche cose che non condivideva con Vincent erano proprio i social e il mondo dei cosplayer. Tuttavia, qualche tempo fa, il tiktoker aveva confidato a lui e ad altri amici di volersi disintossicare un po’ dai social stessi.

Nulla comunque che potesse lasciar intuire il pericolo imminente e la depressione di cui soffriva ‘Vins’.

“Di lui -conclude l’amico- mi resta il ricordo di un amico unico, con il quale ho condiviso tutto, viaggi, vacanze estive, studio. Momenti belli soprattutto“.