Il lavoro, i figli e l'impegno fino alla fine per cercare di salvare il matrimonio: chi era Vincenza Angrisano, la donna uccisa ad Andria

Nel pomeriggio di ieri, a pochi km dal centro di Andria, in Puglia, si è consumato l’ennesimo femminicidio. La vittima si chiamava Vincenza Angrisano ed è stata uccisa a coltellate dal marito, il 52enne Luigi Leonetti, che l’ha assassinata davanti ai figli di 6 e 11 anni. Chi era la donna e gli ultimi post pubblicati sul suo profilo di Facebook.

Andria, la Puglia e l’Italia intera sono sotto shock per l’ennesimo femminicidio, che arriva a pochi giorni da quello brutale di Giulia Cecchettin.

A perdere la vita, per mano di chi diceva magari di amarla, di chi avrebbe dovuto proteggerla e che invece ha avuto la follia completa di toglierle la vita davanti ai figli di 6 e 11 anni, è stata Vincenza Angrisano.

Al culmine dell’ennesima lite tra le mura domestiche, il 52enne ha impugnato un coltello e l’ha colpita ripetutamente al petto e all’addome, provocandole la morte istantanea.

Lo stesso uomo ha poi contattato il 118, i cui operatori hanno sentito le urla disperate dei bambini, che molto probabilmente avevano assistito a tutto.

Chi era Vincenza Angrisano

Vincenza Angrisano aveva solo 42 anni ed era una consulente e venditrice di prodotti di bellezza. Lavorava ormai da molti anni come referente e responsabile della Stanhome Italia, azienda leader nel settore.

Viveva letteralmente per la passione per il suo lavoro e per i suoi due bambini, che hanno solo 6 e 11 anni e che si sono ritrovati incolpevolmente a vedere le loro vite innocenti stravolte da un momento all’altro.

Vincenza amava condividere sul suo profilo Facebook i momenti felici insieme ai suoi piccoli e quelli gratificanti insieme ai suoi colleghi.

Solo due mesi fa, aveva però pubblicato un post dedicato a suo marito, per festeggiare il 14esimo anniversario di matrimonio. Le sue parole, oggi, assumono un significato drammatico:

Buon anniversario a noi che tra mille difficoltà riusciamo sempre ad uscirne vittoriosi, buon anniversario a noi e alla meravigliosa famiglia che abbiamo formato. Buon anniversario a noi e a tante nuove avventure che riusciremo a superare.

Quelle difficoltà, però, Vincenza non è riuscita a superarle. E recentemente aveva deciso di allontanarsi da quell’uomo violento e aggressivo. Leonetti probabilmente non accettava la scelta della moglie di separarsi ed ha deciso di toglierle la vita nel modo più crudele immaginabile.