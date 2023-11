Vincenza Angrisano aveva detto alle colleghe che il marito la trattava sempre peggio e che voleva andare via di casa

Vincenza Angrisano, la 42enne vittima dell’ennesimo femminicidio in Italia, aveva confessato alle sue colleghe che il rapporto con il marito non era più lo stesso, si era deteriorato, e che lui la maltrattava sempre più spesso. Emergono i primi dettagli su quello che è diventato l’ennesimo, terrificante caso di violenza sulle donne.

Da due giorni sono tutti sconvolti per l’ennesimo caso di femminicidio in Italia, che questa volta ha avuto come vittima una donna di soli 42 anni e mamma di due bimbi di 6 e 11 anni, Vincenza Angrisano.

La donna è stata tolta alla vita da suo marito, il 52enne Luigi Leonetti, che nel pomeriggio di martedì, al culmine di quella che probabilmente è stata l’ennesima lite tra le mura domestiche, ha impugnato un coltello e l’ha colpita fino ad ucciderla.

Sembra un copione tragico, purtroppo visto e rivisto. La follia insensata e ingiustificata di un uomo, che non accettava l’imminente fine di una relazione.

Vincenza era sempre allegra, racconta chi la conosceva meglio di tutti. I familiari e soprattutto le sue colleghe. Lavorava da anni alla Stanhome Italia e portava avanti il suo impiego con tanta professionalità e allegria.

Il racconto delle colleghe di Vincenza Angrisano

Le indagini, coordinate dalla procura di Trani, non hanno portato alla luce alcuna denuncia nei confronti dell’uomo per atti violenti o intimidatori.

Eppure Vincenza, dopo 14 anni di matrimonio, due figli e gli ostacoli superati, aveva comunque deciso di prendere la sua strada e portare con se i suoi bambini.

Questo è quello che emerge dalle stesse colleghe e amiche della donna, a cui lei non aveva spiegato molto e soprattutto senza scendere mai nei particolari, ma alle quali comunque aveva accennato della deteriorazione e dell’imminente fine del suo matrimonio.

Un’amica ha raccontato di quando Vincenza le disse che lui la trattava male sempre più spesso e che aveva deciso di mettere un punto alla storia. La stessa amica afferma anche che la donna stava cercando un’altra casa in cui trasferirsi con i figli.

