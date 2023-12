Alle 15:30 di oggi, lunedì 4 dicembre, verrà celebrato il funerale di Vincenza Angrisano la 42enne di Andria uccisa lo scorso 28 novembre dal marito, il 52enne Luigi Leonetti. La prima cittadina chiede riserbo e poche spettacolarizzazioni in questo giorno di grande dolore e lutto per tutti, in particolare per la famiglia della donna.

Si fa ancora ovviamente molta fatica ad accettare quanto successo ad Andria lo scorso 28 novembre, quando Luigi Leonetti, operaio 52enne, al culmine dell’ennesima lite in casa, ha ucciso a coltellate la moglie, la 42enne Vincenza Leonetti.

L’uomo ha confessato il delitto e ora si trova rinchiuso in carcere. Dovrà rispondere di omicidio volontario e probabilmente aggravato.

Nella giornata di oggi, invece, nella Cattedrale di Andria verranno celebrati i funerali della donna. Per tutta la giornata, la sindaca di Andria Giovanna Bruno ha proclamato il lutto cittadino, al quale invita tutti a partecipare.

In un video messaggio pubblicato sui suoi profili social, la prima cittadina chiede a tutti di rispettare l’enorme dolore della famiglia, evitando spettacolarizzazioni e curiosità inutili.

L’aiuto ai figli di Vincenza Angrisano

Questo tremendo delitto in realtà non ha solo una vittima. Ci sono infatti i due bambini di Vincenza, di 6 e 11 anni, che da un giorno all’altro si sono ritrovati orfani, senza mamma e senza papà.

Tutti nella comunità ora vogliono attivarsi per dare sostegno come possono a queste due anime pure, che dovranno affrontare una vita intera sempre le proprie guide.

La sindaca, a riguardo, ha detto:

Si moltiplicano le tante disponibilità di gente che con generosità vuole dare un sostegno, accollarsi una spesa, provvedere a qualche adempimento materiale. Per consentire di convogliare queste forme di collaborazione, a breve renderò note le coordinate di un conto dedicato che stiamo attivando in capo al Comune di Andria, su cui ciascuno potrà far pervenire ciò che desidera, in maniera da non disperdere nulla e da garantire la finalità di questa raccolta fondi.

La sindaca, che ha avuto modo di incontrare personalmente i due bambini, ha inoltre spiegato che attualmente sono affidati alle cure ed al sostegno di persone di grande professionalità, umanità ed esperienza. Nelle prossime settimane si cercherà di capire quale sarà il loro destino.