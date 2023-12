Durante il funerale di Giulia Cecchettin, c’è stato un gesto da parte di una persona presente nella Basilica di Padova che non è passato affatto inosservato. Il gesto è arrivato da Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, che si è alzato, ha percorso la navata ed ha abbracciato in lacrime Gino Cecchettin. I due sono accomunati da molto più che l’enorme dolore per la perdita in modo brutale di una figlia.

Non appena ha saputo di ciò che era successo a Giulia Cecchettin, Vincenzo Gualzetti ha sentito il proprio dolore riaccendersi. Lo ha rivissuto di nuovo, dopo quel giugno del 2021 in cui a morire, uccisa in modo brutale, era stata la sua di figlia, la 16enne Chiara Gualzetti.

In queste settimane il signor Vincenzo ha fatto sentire in diverse occasioni la sua vicinanza alla famiglia di Giulia, in particolare al papà Gino. Ha voluto stargli vicino anche e soprattutto ieri, nel giorno dell’ultimo saluto a sua figlia.

Gli ha scritto una toccante lettera, tanto per cominciare, riportata da Il Corriere della Sera, che inizia così:

Caro Gino, oggi sarò accanto a te, al funerale della tua Giulia. Ci voglio essere e vorrei tanto abbracciarti, perché ho provato sulla mia pelle il calore di ogni singolo abbraccio quando è toccato a me essere “il padre di una ragazza uccisa”.

Intervistato all’esterno di Santa Giustina, Vincenzo ha raccontato di essere riuscito, nei giorni precedenti, a mettersi in contatto con Gino. I due si sono scambiati i numeri di telefono e il papà di Giulia gli ha detto che gli avrebbe riservato un posto all’interno della Chiesa.

L’abbraccio di Vincenzo Gualzetti al papà di Giulia

Quello che aveva promesso, alla fine, Vincenzo Gualzetti lo ha fatto.

Al termine della funzione si è alzato, ha percorso la navata centrale della Basilica, ha raggiunto Gino Cecchettin e lo ha stretto in un forte e commosso abbraccio.

La morte atroce e ingiusta di una figlia, non è l’unica cosa che accomuna i due uomini. Entrambi, infatti, hanno perso la propria moglie.

Gino è rimasto vedovo circa un anno fa, quando sua moglie Monica, la mamma di Giulia, è deceduta per una grave malattia.

Vincenzo, invece, ha visto sua moglie spegnersi solo poche settimane fa, anche lei per una malattia, scoperta dopo la morte di Chiara e che si è aggravata anche per il grande dolore.