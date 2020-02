Vincenzo Palumbo, si spegne davanti alla moglie a Montesilvano Montesilvano, Vincenzo Palumbo, si spegne nella notte, davanti alla moglie; i funerali saranno celebrati il 19 febbraio, giorno in cui avrebbe compiuto 38 anni

Tragedia nella notte a Montesilvano; Vincenzo Palumbo, 37 anni si è spento davanti alla moglie. I suoi funerali saranno celebrati il 19 di febbraio, il giorno in cui avrebbe compiuto 38 anni. Un dramma inspiegabile per tutti che ha spinto il pubblico ministero a disporre l’autopsia sul suo corpo.

Montesilvano in lutto per la prematura scomparsa di Vincenzo Palumbo, amato e rispettato che lavorava presso l’ottica Di Pietro, nel punto vendita ubicato nel centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo. Vincenzo Palumbo, giovane di origini siciliane residente a Montesilvano, avrebbe festeggiato il suo 38esimo compleanno il 19 febbraio ma si è spento nella notte del del 18 febbraio 2020 nel suo appartamento in via Vestina.

Con lui c’era la moglie incinta e sua figlia do 6 anni. Non si conoscono le cause del decesso anche se i medici ipotizzano un infarto. Per questo motivo, il pm ha deciso di disporre l’autopsia.

Molti i messaggi di cordoglio comparsi in giornata sulla pagina del negozio dove lui lavorava. Gli amici, i familiari e i colleghi sono increduli. Vincenzo Palumbo era molto conosciuto e rispettato: persona seria, professionale, disponibile e con una simpatia innata, il giovane si era fatto amare da tutti.

Distrutta la moglie che ha perso un punto di riferimento in uno dei momenti più delicati della sua vita: la coppia aspettava il secondo bambino che Vincenzo Palumbo, purtroppo, non conoscerà mai.

La famiglia ha deciso di celebrare i funerali il 19 febbraio 2020, alle 10 nella chiesa di San Raffaele Arcangelo di Montesilvano. Una vita che si è interrotta così bruscamente, nel fiore degli anni, quando c’era ancora così tanto da fare, da vedere, da vivere.

Purtroppo, però, il destino a volte è crudele e colpisce alle spalle, quando meno te lo aspetti. Un pensiero va alla famiglia di Vincenzo Palumbo, in questo momento di dolore.