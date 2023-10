Mentre si attendono novità sull'indagine per la morte di sua moglie, Vincenzo Rinaldi riceve il commosso abbraccio dei suoi tanti clienti vip

Immenso e caloroso è l’abbraccio che in questi giorni e in queste ore sta ricevendo Vincenzo Rinaldi, il noto ristoratore romano che lo scorso 8 ottobre ha perso sua moglie Pamela, pochi giorni dopo la nascita della loro terza bambina. Tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti, anche da parte dei tanti vip che negli anni hanno conosciuto il manager e mangiato nel suo ristorante.

Sarà la Procura di Tivoli a portare avanti le indagini sulla tragica morte di Pamela Pelle, moglie 39enne del noto ristoratore romano Vincenzo Rinaldi, che ha perso la vita in circostanze da chiarire lo scorso 8 ottobre, pochi giorni dopo aver dato alla luce Vittoria, la sua terza bambina.

L’uomo ha sporto denuncia alle autorità perché vuole sapere con esattezza cosa sia accaduto a sua moglie.

Ai Carabinieri ha riassunto tutto ciò che è successo alla donna nelle ultime settimane. Dal 22 settembre, data in cui ha iniziato ad accusare i primi sintoni di malessere, all’8 di ottobre appunto, giorno in cui Pamela si è spenta per sempre.

Secondo Rinaldi potrebbero esserci stati degli errori medici, nelle cure o nelle decisioni di dimettere sua moglie nonostante non stesse meglio, lamentasse dolori e avesse copiose perdite di sangue.

L’abbraccio dei vip a Vincenzo Rinaldi

Nel frattempo Vincenzo Rinaldi deve anche e soprattutto fare i conti con il dolore che ha completamente devastato la sua vita.

A cercare di lenire questo dolore, sono arrivati messaggi di cordoglio e vicinanza da parte di migliaia di persone. Amici, parenti e soprattutto clienti del ristorante che Vincenzo guida con professionalità esemplare d tanti anni.

Non solo persone comuni, ma anche tanti vip che nel tempo hanno trascorso il loro tempo al suo ristorante e conosciuto anche personalmente il manager.

Francesco Totti ad esempio, ha lasciato un like al post straziante con cui Vincenzo ha annunciato la morte di sua moglie.

Nicolò Devitiis, giornalista de Le Iene, ha scritto: “Un abbraccio grande Vince❤️ saremo anche noi con te per darti forza“. Ma anche Guendalina Tavassi, Pierpaolo Pretelli, Giacomo Urtis, Michela Quattrociocche, Omar Leccesi, Franco Cortuzzo e tanti altri.

Seguiranno aggiornamenti su questa drammatica vicenda.