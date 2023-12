Aveva solo 18 anni Viola Barghetti quando ha perso la vita per una patologia che non le ha dato scampo. Tutta la Versilia è in lutto per questa giovane perdita

Tutta la Versilia è in lutto per la scomparsa di una giovane ragazza che frequentava il locale Liceo Artistico. Aveva tutta la vita davanti Viola Barghetti, ma il suo cuore si è fermato per sempre all’età di 18 anni a causa di una patologia che non le ha dato scampo. Tutti si stringono alla famiglia della ragazza, volata in cielo troppo presto.

Fino alla fine ha cercato di andare avanti e di sconfiggere quella patologia che, però, non le ha dato scampo. Viola era una giovane studentessa di 18 anni, residente a Torre del Lago. Frequentava il Liceo artistico “Stagio Stagi”.

Tutta la Versilia ha appreso con sgomento quello che è accaduto alla famiglia, stringendosi alla mamma, Simona Lippi, e al papà, Adriano Barghetti, famoso musicista locale. La studentessa era amata e apprezzata da tutti: era solare, vivace, aveva un gran talento artistico.

Tutta la comunità locale si stringe alla famiglia in lutta per questa prematura scomparsa. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati sui social, dai suoi amici, dai compagni di scuola, ma anche dalla Fondazione Carnevale di Viareggio.

La Fondazione Carnevale si unisce con affetto e commozione alla Famiglia Lippi Barghetti per la scomparsa della giovane Viola. Un momento doloroso, grande, per l’intera città e per il mondo del Carnevale che vive con partecipazione l’ingiusto destino della vita spezzata di una giovane ragazza, di cui conserveremo vivo il ricordo. Ai genitori Adriano e Simona, alla sorella Ginevra, ai suoi amici e a tutta la famiglia giunga la nostra vicinanza.

A volte la vita non si riesce a capire. Una tristezza incredibile, ciao Viola.

Questo uno dei messaggi degli amici di Viola, che ancora sono increduli di fronte a un lutto davvero difficile da affrontare per tutti quanti.