Si indaga sulle cause del suo decesso

La famiglia Agnelli piange la scomparsa di Virginia von Fuerstenberg, trovata senza vita in un hotel a Merano, in Alto Adige. Il corpo della donna di 48 anni, che era la nipote di Gianni Agnelli, era già privo di vita quando è stato ritrovato. Si trovava sulla terrazza dell’Hotel Palace: si indaga sulle cause del decesso della donna.

Probabilmente la donna di 48 anni è caduta da un piano alto dell’Hotel Palace di Merano dove si trovava. Virginia Maria Clara von Fuerstenberg era un’artista e stilista, figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fuerstenberg. Ed era la nipote di Gianni Agnelli

Nello scorso mese di febbraio era improvvisamente scomparsa nel nulla. Il 18 febbraio il padre aveva presentato alla stazione dei carabinieri di Marghera denuncia di scomparsa. La donna poi aveva fatto ritorno a casa pochi giorni dopo, il 21 febbraio. Poi la scoperta, nella mattinata di mercoledì 10 maggio, il ritrovamento del suo corpo in un terrazzo al primo piano dell’albergo.

Chi era Virginia Maria Clara von Fuerstenberg

La donna di 48 anni era una stilista e artista nata a Genova il 5 ottobre del 1974. Figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, i suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, la sorella dell’Avvocato.

Diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Württemberg, nel 2011 aveva esordito come stilista, con una collezione messa poi in vendita nelle principali città italiane.

Sempre nel 2011 aveva fatto il suo esordio anche a teatro con Dismorphophobia, parlando di anoressia, di cui aveva sofferto. L’anno seguente aveva collaborato per realizzare un film sulla vita della bisnonna, Virginia Bourbon del Monte.

Era stata sposata tre volte. Nel 1992 aveva sposato il barone Alexandre Csillaghy de Pacsér, un nobile ungherese, dalla cui unione sono nati due figli: Miklos Tassilo Csillaghi e Ginevra Csillaghy. Nel 2002 la coppia ha divorziato.

In seguito era nata Clara Bacco Dondi Dall’Orologio, avuta con Giovanni Bacco Dondi Dall’Orologio. Due anni dopo aveva sposato Paco Polenghi con il quale ha avuto due figli: Otto Leone Maria Polenghi e Santiago Polenghi. Infine, il 28 ottobre 2017 era convolata a giuste nozze con Janusz Gawronski, discendente da una nobile e antica famiglia polacca, divorziando da lui nel 2020.