Virus misterioso cinese: controllo sui voli aerei Il virus misterioso cinese continua a colpire e anche a uccidere. Per questo in tutto il mondo si prevedono controlli più severi sui voli aerei

Il misterioso virus cinese che arriva dalla Cina continua a far paura. E non solo più nel paese asiatico, ma anche fuori dai suoi confini. Aumentano le vittime del nuovo coronavirus, che si trasmette da uomo a uomo, così come i casi. Anche fuori dalla Cina. E scattano maggiori controlli sui voli aerei per impedirne la diffusione.

Il nuovo coronavirus, della stessa famiglia della Sars, che ha ucciso 6 persone e causato 200 casi certi (anche se gli esperti parlano di più di 1700), fa paura. Il centro dell’epidemia pare essere la città di Wuhan. E si è scoperto che è trasmissibile da uomo a uomo, come confermato dal direttore Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza e dalla Commissione della salute pubblica del governo cinese.

Fuori dai confini cinese cresce la preoccupazione, anche perché in questi giorni si celebra il Capodanno Cinese e molti cittadini cinesi fanno rientro in patria o, comunque, si spostano per festeggiare il nuovo anno, l’anno del Topo.

Negli aeroporti cinesi e di tutto il mondo sono stati attivati ulteriori controlli, anche all’aeroporto di Roma Fiumicino, uno dei tre scali in Europa che prevede viaggi diretti per la città della Cina Centrale considerata il focolaio dell’epidemia (tre diretti e altri indiretti). Nello scalo romano è in vigore una procedura sanitaria per verificare casi sospetti provenienti da Wuhan, con trasferimento diretto in bio-contenimento all’Istituto Spallanzani di Roma.

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha chiesto al Comitato di emergenza di intervenire. Si riunirà il 22 gennaio a Ginevra per capire se si tratta di “un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale e quali raccomandazioni dovrebbero essere fatte per fronteggiarla”.

I casi di polmonite misteriosa destano grande preoccupazione. Il virus interessato è il nuovo coronavirus (2019-nCoV), di cui è stata resa pubblica la sequenza genomica.