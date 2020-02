Viterbo, morta 16enne: aperta inchiesta È lutto a Montefiascone, è morta una ragazza di 16 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Aurora Grazini è stata trovata nel letto della sua stanza.

È lutto a Montefiascone, in provincia di Viterbo, è morta una ragazza di 16 anni dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Aurora Grazini è stata trovata morta nel letto della sua stanza. La procura di Viterbo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sulla salma. I carabinieri stanno indagando sulla causa della sua improvvisa morte.

La procura di Viterbo ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Questa mattina Aurora è stata trovata morta nel suo letto proprio dai suoi genitori.

I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo all’interno dell’abitazione e sono a lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della 16enne. La Procura ha disposto inoltre l’acquisizione di tutta la cartella clinica di Aurora per ricostruire la storia del suo stato di salute e verificare gli eventuali progressi.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza, che non era ancora maggiorenne, negli scorsi giorni si era sentita poco bene. Per questo motivo si era recata in pronto soccorso. I medici le avevano fatto una serie di controlli e subito dopo l’avevano dimessa.

La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo. Gli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del suo decesso che al momento sono ignote.

L’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato è intervenuto su questa tragica vicenda, dichiarando: “A seguito del decesso di Aurora sono state attivate le verifiche necessarie per accertare che le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni della ragazza siano state svolte correttamente“.

Gli inquirenti nel frattempo hanno acquisito la cartella clinica della paziente ed ora dovranno individuare eventuali negligenze.

Montefiascone è in lutto per la prematura scomparsa di Aurora, in accordo con i suoi genitori ha deciso di dedicarle tutti gli eventi in programma per i festeggiamenti di carnevale.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno circolando sui social. Gli amici di Aurora si sono stretti attorno alla famiglia.

Chi la conosceva la ricorda come un’anima bella, dolce, solare allegra e sorridente che aveva tanti sogni nel cassetto: “Eri bella come un fiore e sei volata via come un angelo“.