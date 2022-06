Dovrà rispondere della terribile accusa di abbandono di minore la mamma della piccola Vittoria, morta annegata in mare sabato pomeriggio scorso a Torre Annunziata, al lido Risorgimento, sul litorale della cittadina in provincia di Napoli. La donna stava allattando l’altra figlia quando Vittoria si è allontanata.

Fonte foto da Facebook

La Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati Mina, la mamma di Vittoria Scarpa, morta a 5 anni in mare. Un atto dovuto per andare avanti con le indagini che devono capire come sia potuta morire una bambina così piccola.

La donna stava allattando la bambina più piccola, quando si è accorta che la figlia più grande si era allontanata. Subito ha iniziato a chiamarla e ha lanciato l’allarme, aiutata anche dagli altri bagnanti che si sono unite alle ricerche. Poi il ritrovamento del corpo senza vita della bimba di 5 anni.

La tragedia ha avuto luogo l’11 giugno scorso al lido Risorgimento di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Erano le 14 quando la donna si è accorta che Vittoria non era più con lei. Subito sono intervenuti anche i Carabinieri e la Capitaneria di Porto.

Il corpo della bambina è stato rinvenuto due ore dopo vicino a una boa in acqua. Era ancora viva, ma in condizioni disperate. Vittoria è morta intorno alle 16.30 presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nonostante tutti i tentativi di rianimarla.

Fonte foto da Facebook

Vittoria morta annegata in mare: un atto dovuto l’iscrizione della madre nel registro degli indagati

Il procuratore Nunzio Fragliasso, con i sostituti Maria Colangelo e Giuliano Schioppi, hanno aperto un’inchiesta, in cui hanno iscritto la mamma nel registro degli indagati come atto dovuto.

Fonte foto da Facebook

Hanno già eseguito delle verifiche sulla sicurezza del lido dove mamma e figlie si trovavano e non sono state ritrovate irregolarità. Bisogna capire come Vittoria si sia allontanata senza che nessuno si accorgesse di quella bimba di 5 anni in acqua da sola.