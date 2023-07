Il cordoglio della politica italiana per la scomparsa di Vittorio Prodi, fisico, ex politico e fratello dell'ex premier Romano

Lutto nel mondo della fisica e della politica italiana. Nelle ultime ore si è infatti diffusa la notizia del decesso di Vittorio Prodi, fisico appunto, ex deputato e fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Aveva 86 anni e si è spento dopo aver lottato a lungo con un brutto male.

A quasi due mesi dalla tragica perdita della moglie Flavia Franzoni, deceduta per un malore improvviso mentre faceva trekking in Umbria, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha subito un’altra grave perdita.

Nelle ultime ore si è infatti diffusa la notizia della scomparsa di Vittorio, uno dei fratelli di Romano, anche lui politico e uomo di cultura italiano.

Ha lottato a lungo con un male che purtroppo alla fine lo ha portato via all’eta di 86 anni.

Dopo la laura in fisica all’università di Bologna, Vittorio fu professore associato di fisica presso la stessa università e ricercatore presso altri istituti italiani.

Entrò poi in politica all’inizio degli anni 90 e, nell’arco della sua carriera, ha ricoperto diversi ruoli importanti. Come presidente della provincia di Bologna, deputato del Parlamento europeo, membro della Commissione parlamentare per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della Commissione Industria, ricerca ed energia.

È stato, inoltre, presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992.

Cordoglio per la morte di Vittorio Prodi

In moltissimi, personalità perlopiù della politica italiana, hanno voluto salutare pubblicamente l’ex politico con dei messaggi di cordoglio sui social.

Spicca ad esempio quello di Enrico Letta, ex premier, che su Twitter ha scritto:

Piango la scomparsa di Vittorio Prodi, amico e compagno di viaggio, sempre impegnato e attento a come coniugare al futuro i valori di giustizia e di solidarietà. Un grande, fraterno abbraccio a Romano e a tutti i suoi cari.

O quello di Andrea De Maria, amico e deputato del Partito Democratico. Anche lui su Twitter, ha scritto: