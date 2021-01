“Vivrai per sempre nei nostri cuori”: il triste addio della modella e attrice, su Instagram

Perdere una persona cara è la peggior cosa che possa capitare nella nostra vita. Questo è quello che ha dovuto purtroppo affrontare la bellissima attrice e modella di origini ucraine, Anna Safroncik. Una delle protagoniste di Centovetrine, ha dovuto dire addio per sempre alla sua adorata nonna e lo ha fatto pubblicando un triste post sul suo account Instagram.

Credit: annasafroncik – Instagram

Un messaggio carico di tristezza, rivolto anche a tutti coloro che, come lei, nell’ultimo periodo hanno dovuto dire addio ai loro cari e spesso lo hanno fatto a distanza.

Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti. Vivrai per sempre nei nostri cuori.

Queste le tristi parole con cui Anna ha accompagnato una bellissima foto in bianco e nero, che la ritrae sorridente insieme alla sua amata Babushka (nonna, persona anziana in lingua slava, ndr).

In poche ore la sezione commenti e reazioni ha raggiunto un innumerevole quantità di messaggi e pensieri di tutti i fan e colleghi dell’attrice, che hanno voluto stringersi a lei e al suo dolore. Tra i tanti spuntano anche quelli di alcuni dei suoi compagni di set, come Roberto Farnesi, Luca Capuano, Cristina Chiabotto e tanti altri.

In un altro post, Anna ha scritto:

Avevi il cuore forte e sei stata lucida e tenace fino alla fine. Grazie di questo… di tutto quanto… di una vita intera di amore incondizionato.

Anna Safroncik non ha potuto dire addio di persona a sua nonna

Le norme anti contagio, come tutti sappiamo, vietano a chiunque di muoversi in libertà. Questo è il motivo per cui Anna Safroncik non ha potuto raggiungere i suoi familiari e non ha potuto stare vicini alla sua nonna negli ultimi momenti di vita.

Ci hai salutato in video, da Kiev. Non siamo potuti venire per darti un ultimo abbraccio e per avere la tua ultima carezza. Mi hai salutato mandandomi un bacio e sapevo già che sarebbe stato l’ultimo. Addio pilastro del mio cuore!

Credit: annasafroncik – Instagram

Nelle parole dell’attrice si legge tutta la rabbia e la tristezza per la perdita, ma anche per non aver potuto raggiungerla in Ucraina. Proprio su questo argomento, l’attrice ha voluto rivolgere un pensiero a chi, come lei, si è trovato nella stessa situazione: