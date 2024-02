Il delitto di Cisterna di Latina ha sconvolto la cronaca italiana. Christian Sodano, finanziere di 27 anni, ha messo fine alla vita della sorella e della mamma della sua ex fidanzata Desyrèe Amato, con la pistola d’ordinanza. Per la prima volta, a parlare è qualcuno della famiglia dell’accusato.

Il dolore della famiglia Amato è immenso, ma anche la famiglia di Christian Sodano sta soffrendo. A dirlo è suo zio, il finanziere è orfano di entrambi i genitori. La madre era una poliziotta scomparsa nel 2013, mentre il suo papà era un finanziere deceduto quattro anni fa.

Vincenzo Conte, lo zio di Sodano, è sconvolto. Così come lo è il resto della famiglia. Mai nessuno avrebbe potuto immaginare che il ragazzo sarebbe arrivato a compiere una simile follia. Non accettava la fine della relazione con Desyrèe Amato, lei gli aveva restituito l’anello di fidanzamento che apparteneva alla madre defunta. Così è entrato in casa con la pistola d’ordinanza e quando la madre Nicoletta e la sorella Renèe sono intervenute per proteggere la 22enne, Christian ha aperto il fuoco.

La nostra famiglia è ancora sotto choc, per questa tragedia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Come prima cosa vorrei chiedere scusa, a nome di tutti noi, alla famiglia delle vittime. Due persone hanno perso la vita e questo ci tormenta, siamo davvero sconvolti per ciò che ha fatto mio nipote.

Sulla relazione con Desyrèe, lo zio ha raccontato a Il Messaggero, che non conosceva la ragazza. Stavano insieme da pochi mesi, anche se sapeva che ultimamente le cose non andavano più. Ma di certo Christian non aveva mai dato segnali preoccupanti.