Voleva solo essere abbronzata "Io volevo solo essere abbronzata! Adesso mi pento di tutto. Non fate il mio stesso errore!" Mamma di 44 anni, resta sorda e rischia la vita, adesso vuole avvertire tutti

Anthea Smith, 44 anni, di Bolton, ha sviluppato una dipendenza dall’abbronzatura perché è diventata ossessionata dall’oscurare il tono della sua pelle usando trattamenti estetici. Ora soffre delle conseguenze devastanti e nel mezzo del suo dolore vuole mettere in guardia le altre persone.

Per decenni, Anthea ha usato lettini abbronzanti e questo le ha causato il cancro della pelle. Le è stato diagnosticato un melanoma autoinflitto e si sente in colpa per la sofferenza che ha generato a suo marito e ai suoi due figli. La donna di 44 anni ha iniziato a usare i lettini abbronzanti quando aveva solo 14 anni , ha detto che a quel tempo non aveva conoscenza dei rischi.

Improvvisamente, ha scoperto di avere un nodulo nero nell’orecchio , poco dopo la diagnosi di melanoma in stadio 3C nel 2015 e i medici le hanno amputato l’orecchio per prevenire gravi complicazioni associate al cancro.Anthea afferma che una delle maggiori sfide che ha dovuto affrontare da quando è stata rilevata la malattia è stata la colpa che prova per averla causata con la sua cattiva abitudine.

La prima indicazione della sua malattia fu una strana macchia rossa nella piega dell’orecchio esterno nel 2010. Andò dal suo medico presso il Winstanley Medical Center di Wigan, e gli disse che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Anthea tornò dal dottore dopo aver ascoltato le raccomandazioni del suo parrucchiere e dei suoi colleghi che disse loro che sentiva prurito e disagio in quell’orecchio quando usava le cuffie.

Il dottore la curò e ribadì che era una verruca che aveva nell’orecchio. Nell’ottobre 2014, ha mostrato a un’infermiera la lesione di mogano e ulcerazione che aveva nell’orecchio sinistro. Anche se il medico di famiglia ha insistito sul fatto che non fosse nulla di grave, alla fine l’ha indirizzata da un dermatologo del Trust Heling Hospitals di St Helens e Knowsley per curare la sua lesione.



Dopo quattro mesi, il risultato del test ha mostrato che la lesione subita non era cancerosa. Il dermatologo la riferì a un chirurgo plastico per “le verruche” che Anthea aveva nell’orecchio nell’aprile 2015. Il chirurgo hacomunicato ad Anthea che era un’emergenza e le ha diagnosticato un melanoma in stadio 3C nel luglio dello stesso anno. Anthea è stata operata il 5 agosto e il 5 novembre 2015 per rimuovere l’orecchio interno ed esterno, i linfonodi, la deglutizione, le ghiandole salivari e l’osso temporale.

Dopo gli interventi chirurgici, perse completamente l’udito e soffrì di costanti problemi di equilibrio . Sebbene Anthea rimanga in uno stato di remissione del cancro dal 2016, vive ancora con la spaventosa possibilità che il cancro della pelle possa tornare nel suo corpo. “Nessuno dovrebbe vivere con ciò che vivo, e tutto per abbronzarsi”, ha detto Anthea.

Attraverso la sua esperienza vuole che tutti conoscano le conseguenze letali che può causare l’esposizione ai raggi UV senza protezione e l’importanza di una diagnosi tempestiva. Dovremmo accontentarci di ciò che siamo e accettare come siamo, ma se proprio vogliamo cambiare qualcosa, cerchiamo di farlo in modo naturale e non dannoso.