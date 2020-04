Volevano dire addio al nonno nonostante le restrizioni causate dalla pandemia. I vigili intervengono ma per uno scopo che ha commosso migliaia di utenti Volevano dire addio al nonno nonostante le restrizioni causate dalla pandemia. I vigili intervengono ma per uno scopo che ha commosso migliaia di utenti

La lotta contro il coronavirus non è facile per nessuno. Gli anziani sono i più a rischio di COVID-19 , quindi sono state implementate misure estreme intorno a loro per garantire il loro benessere. La casa di cura dove Henry Nijhove vive ha completamente vietato le visite. La casa di cura si trova nella città di Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Questo è stato molto difficile per Henry che si trova in uno stato di salute molto delicato. Finora, la famiglia non ha chiarito quale sia la sua malattia, ma assicurano che non è il coronavirus. Durante la quarantena, la famiglia di Henry ricevette una chiamata straziante.

Dovevano prepararsi al peggio, poiché era molto probabile che non lo avrebbero mai più visto vivo. Inoltre non potevano dirgli addio poiché le regole sulle visite erano infrangibili.

Chante, una delle sue nipoti, si è rifiutata di dire addio a suo nonno senza vederlo. Sapeva di poter usufruire di strumenti digitali, ma voleva fare di più e mostrargli che in qualche modo erano con lui.

“Non volevo scrivere lettere o fare richieste sulle reti”, ha detto la nipote di Henry. La giovane donna non ci pensò due volte e chiamò i vigili del fuoco per spiegare cosa stesse succedendo.

Si sono commossi davanti al grande amore di tutta la famiglia e hanno offerto il loro aiuto in un momento così difficile. Un gruppo di vigili del fuoco è venuto alla casa di cura Anton de Komplein con una scala allungabile.

“Li ho appena chiamati e ho raccontato loro la nostra storia”, afferma Chante.

Grazie a questa chiamata, i famigliari sono riusciti ad arrampicarsi comodamente sulla finestra del quarto piano. C’era Henry e c’era gioia nel vedere che tutti i membri della sua famiglia erano venuti a dargli il loro ultimo addio.

La gente andava lassù due a due e fu così per un paio d’ore per potergli dare tutto il loro amore. “Non ho parole per ringraziarli di tutto quello che hanno fatto per noi. Siamo una famiglia molto unita e mio nonno ha significato il mondo intero per noi ” , ha detto Chante.

Non appena fu annunciato il bellissimo gesto dei vigili del fuoco, gli utenti delle reti furono commossi. Stiamo attraversando periodi molto difficili e innumerevoli persone hanno a che fare con la perdita di una persona cara. Questo significativo gesto di supporto costituisce davvero un esempio per il mondo intero.