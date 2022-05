Dennis Selevina è il nome del volontario di 15 anni ucciso in guerra in Ucraina, mentre si occupava degli animali dell’Ecoparco Feldman a Lisne, città che si trova nella regione orientale di Kharkiv. Era con i suoi genitori, anche loro impegnati a difendere i poveri animali dal conflitto scatenato dopo l’invasione della Russia. Per lui non c’è stato niente da fare.

Dennis Selevina si trovava all’Ecoparco Feldman a Lisne, nella regione orientale di Kharkiv, insieme ai genitori e ad altri volontari. L’obiettivo era portare in salvo dei bufali africani ospiti della struttura. All’improvviso i russi hanno iniziato a bombardare quel luogo.

Non era la prima volta che i russi attaccavano la città. Già nei giorni precedenti la zona era stata interessata da intensi raid che avevano distrutto ogni cosa. Per questo i volontari stavano cercando di portare in salvo gli animali dell’Ecoparco fondato nel 2011 e che ospitava 2mila specie diverse.

Quel giorno le bombe hanno colpito l’ecoparco ferendo molti volontari e purtroppo uccidendo anche il giovane Dennis, morto di fronte agli occhi dei genitori sopravvissuti al bombardamento. Il padre e la madre non hanno potuto far niente per salvare la vita di loro figlio.

La coppia stava cercando insieme agli altri volontari di dare una mano e di insegnare al figlio cosa significa rispettare il prossimo, essere umano o animale, non importa. E cosa significa la generosità. Ma purtroppo il ragazzo è morto mentre cercava di fare del bene in un paese martoriato dalle bombe.

Volontario di 15 anni ucciso in guerra in Ucraina, altre persone sono rimaste ferite nell’attacco russo

Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook dell’Ecoparco altre due persone sono rimaste ferite e i medici stanno cercando di salvare la loro vita. Un pensiero speciale, però, è andato a Dennis: