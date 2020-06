View this post on Instagram

🚀WMF Online: dal 4 al 6 giugno un viaggio tra le evoluzioni tecnologiche, digitali e sociali per costruire un futuro migliore, insieme!🚀 Sali a bordo anche tu. . Appuntamento Online, in diretta su Facebook potrai seguire il Mainstage! Vi aspettiamo il 4 Giugno alle 9,30 per lo show di apertura a sorpresa. . Durante la 3 giorni grandi ospiti in studio e in collegamento: dal PM Antimafia Giuseppe Lombardo al Robot Sophia in collegamento da Hong Kong, da #CladioMarchisio al giornalista Andrea Scanzi, passando per Gessica Notaro, Roy Paci, Lo Stato Sociale, AndreaPennacchi, e il vice-presidente del Parlamento Europeo in Italia, Fabio Massimo Castaldo. . Segui le dirette e vivi insieme a noi l'emozione del Mainstage. 🌏 #WMF20 #WeMakeFuture . Ti ricordiamo che le sale formative e l'area espositiva saranno riservate ai soli iscritti e accessibili attraverso la piattaforma Brella! 👍 . @marchisiocla8 @andreascanzi @gessicanotaroreal @roypaci @lostatosociale @pe_italia @a.pennacchi @realsophiarobot . #wmf2020 #WeMakeFuture #innovazione #innovazionesociale #innovazionedigitale #mainstage #diretta