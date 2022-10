Un lutto gravissimo ha colpito uno dei membri dell’ormai famosissimo Zoo di Radio 105. È di ieri infatti la notizia della scomparsa della madre di Dj Wender. Marco Mazzoli, leader del gruppo di conduttori radiofonici, ha annunciato che il programma è sospeso per sette giorni, in segno di rispetto per la mancanza dell’amico e collega.

Credit: wenderofficial – Instagram

Ci sono momenti in cui la voglia di ridere e scherzare passa e lascia spazio solo all’enorme dolore. Questo avviene, per esempio, quando purtroppo c’è una grave perdita.

Non potevano e non volevano tirarsi indietro nel farlo tutti i membri dello Zoo di 105, che della risata e della satira ne hanno fatto un lavoro, ma che adesso provano solo un forte sentimento di sconforto.

È di ieri, infatti, la notizia della scomparsa della mamma di dj Wender, uno degli storici membri della “banda” radiofonica più irriverente d’Italia.

In segno di rispetto, Marco Mazzoli, che dello Zoo è leader, ha annunciato sui social che il programma si fermerà per sette giorni.

Credit: marcomazzoliofficial – Instagram

La famiglia dello Zoo si ferma per una settimana!😞 Siamo in lutto per la scomparsa della mamma di @wenderofficial. Purtroppo non siamo mai pronti per questi tristi avvenimenti, nemmeno noi, che siamo abituati a ridere e scherzare su tutto! Grazie a tutti per la comprensione ❤️

L’addio di Wender alla sua amata mamma

Particolarmente commovente la lettera che Wender ha scritto a sua mamma. Una lettera di addio, ma soprattutto di amore diretta verso colei che gli ha donato la vita e che gli ha insegnato tutto. Ecco il testo della lettera:

Credit: wenderofficial – Instagram