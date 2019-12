William Baudellini perde la vita a 21 anni nella notte di Natale Tragedia nella notte di Natale a Longare: William Baudellini, 21 anni, perde la vita schiantandosi con la sua macchina contro un muretto; ecco cos'è accaduto

William Baudellini perde la vita a 21 anni nella notte di Natale: il giovane ragazzo era a bordo della sua Volkswagen Golf quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un muretto. Immediati i soccorsi ma per lui non c’era più nulla da fare: ha perso probabilmente la vita sul colpo.

Una terribile tragedia si è consumata nella notte di Natale a Longare: William Baudellini, un ragazzo di 21 anni, si è spento dopo essersi schiantato con la sua Volkswagen Golf contro un muretto. Lo schianto è avvenuto in via Ponte di Lumignano e ha scaraventato il ragazzo fuori dall’abitacolo della macchina.

La macchina del giovane ha iniziato a sbandare più o meno all’altezza del distributore “Berica Carburanti” poi ha impattato contro il muretto. Un forte boato che ha distrutto la macchina e ha fatto volare il corpo del ventunenne fuori dall’abitacolo. Il rumore forte è stato sentito dai residenti che si sono precipitati in strada, chiamando i soccorsi.

Purtroppo, però, per William Baudellini non c’è stato nulla da fare e il medico del Suem 118 ha potuto solo costatare il decesso. Secondo le prime indiscrezioni, il giovane potrebbe aver perso il controllo della sua macchina per un colpo di sonno. La tragedia è avvenuta verso le 3 di notte quando il ragazzo stava tornando a casa, viaggiando stava viaggiando in direzione Castegnero-Longare.

William Baudellini era residente a Vicenza e aveva frequentato l’’Itis Mastrotto di Noventa Vicentina e l’istituto Rossi a Vicenza. Lascia la madre Michela e la sorella Nicol.

Gli inquirenti cercheranno di chiarire meglio le cause dell’incidente e ricostruire la dinamica ma pensano si sia trattato di un colpo di sonno. Infatti, la vicenda è finita sul tavoli di un pubblico ministero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.