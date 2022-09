Era la notte tra il 5 e 6 settembre del 2020 quando il povero Willy Monteiro Duarte, giovane aiuto cuoco di 21 anni originario di Capoverde ma residente a Paliano da anni, perdeva la vita per difendere un suo amico in difficoltà. Il suo ricordo, come dimostrano i tanti eventi e messaggi per lui, non svanirà mai. Uno su tutti, quello pubblicato da coloro che per la sua perdita hanno sofferto più di tutti, i suoi genitori.

Sono passati esattamente due anni dalla scomparsa di Willy. Anima buona e gentile, quella notte il ragazzo stava passando alcuni momenti con i suoi amici, quando la piazzetta di Colleferro si è trasformata in un inferno.

Uno sguardo di troppo ed un apprezzamento ad una ragazza sono stati solo la miccia che ha dato il via a quello che nessuno dei presenti poteva immaginare che stesse per accadere quella sera.

La calca di gente, gli spintoni, gli insulti. Poi le acque parevano essersi calmate. Tuttavia, dopo alcuni minuti, un suv bianco è arrivato a tutta velocità e da quell’auto sono scesi Gabriele e Marco Bianchi, i “gemelli di Artena”, come tutti li conoscevano.

Nonostante le acque, come detto, si fossero calmate, i due, insieme a Francesco Bellegia e Mario Pincarelli, hanno iniziato una rissa che ha coinvolto diverse persone presenti sul posto. Compreso appunto Willy, che tra tutti è stato quello che ci ha rimesso di più. La sua stessa vita.

Le parole della famiglia di Willy Monteiro Duarte

I fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Bellegia sono stati giudicati dal Tribunale di Frosinone, che in primo grado li ha condannati rispettivamente all’ergastolo, per quanto riguarda i due fratelli, a 23 anni e 21 anni di reclusione.

Niente e nessuno, invece, potrà restituire il povero Willy Monteiro Duarte alla sua famiglia. La stessa che, nell’enorme dolore, continua a ricevere un’ondata di affetto enorme da tutti.

Oggi, in questo giorno così significativo, il secondo anniversario della sua scomparsa, la mamma e il papà di Willy hanno voluto dedicare un pensiero al loro figlio e ringraziare anche tutti coloro che non li hanno mai lasciati soli.

Sulla pagina Facebook “Il sorriso di Willy“, hanno scritto: